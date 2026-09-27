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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588317
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Описание товара МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000
МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f совмещает функции цветного принтера, копира, планшетного/протяжного сканера и факса. Модель экономит место в офисе, обладает удобной настройкой и простым обслуживанием. В месяц МФУ выдерживает работу с объемами 4800-55000 стр, благодаря чему подходит для большого офиса. HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f поддерживает печать фотографий и изображений без полей. В режиме сканера есть возможность сохранения материалов на USB-накопитель и в сетевую папку, отправки по факсу и на электронную почту. Система автоматически удаляет пустые страницы, проводит обрезку по содержимому, выполняет сжатие. Вы можете использовать мобильные и технологии прямой печати.
МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f совмещает функции цветного принтера, копира, планшетного/протяжного сканера и факса. Модель экономит место в офисе, обладает удобной настройкой и простым обслуживанием. В месяц МФУ выдерживает работу с объемами 4800-55000 стр, благодаря чему подходит для большого офиса. HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f поддерживает печать фотографий и изображений без полей. В режиме сканера есть возможность сохранения материалов на USB-накопитель и в сетевую папку, отправки по факсу и на электронную почту. Система автоматически удаляет пустые страницы, проводит обрезку по содержимому, выполняет сжатие. Вы можете использовать мобильные и технологии прямой печати.
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000