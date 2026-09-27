Top.Mail.Ru
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 1
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 2
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 3
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 4
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 5
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 6
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 7
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 8
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 9
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 10
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 11
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 12
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 13
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 14
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 15
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 16
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 17
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 18
МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 1
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 2
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 3
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 4
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 5
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 6
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 7
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 8
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 9
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 10
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 11
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 12
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 13
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 14
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 15
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 16
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 17
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 18
  • МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588317
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
22

Описание товара МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000

МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f совмещает функции цветного принтера, копира, планшетного/протяжного сканера и факса. Модель экономит место в офисе, обладает удобной настройкой и простым обслуживанием. В месяц МФУ выдерживает работу с объемами 4800-55000 стр, благодаря чему подходит для большого офиса. HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f поддерживает печать фотографий и изображений без полей. В режиме сканера есть возможность сохранения материалов на USB-накопитель и в сетевую папку, отправки по факсу и на электронную почту. Система автоматически удаляет пустые страницы, проводит обрезку по содержимому, выполняет сжатие. Вы можете использовать мобильные и технологии прямой печати.

Отзывы о товаре МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f совмещает функции цветного принтера, копира, планшетного/протяжного сканера и факса. Модель экономит место в офисе, обладает удобной настройкой и простым обслуживанием. В месяц МФУ выдерживает работу с объемами 4800-55000 стр, благодаря чему подходит для большого офиса. HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f поддерживает печать фотографий и изображений без полей. В режиме сканера есть возможность сохранения материалов на USB-накопитель и в сетевую папку, отправки по факсу и на электронную почту. Система автоматически удаляет пустые страницы, проводит обрезку по содержимому, выполняет сжатие. Вы можете использовать мобильные и технологии прямой печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f Printer/Scanner/Copier/Fax, A4, 600x600 dpi, 27(27)ppm, 2Gb, 800 Mhz, 2trays 50+250,ADF50, Duplex, USB/GigEth, Duty cycle - 55 000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...