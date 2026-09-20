Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex
Принтер лазерный Pantum P3020D станет бессменным ассистентом в любом офисе, ведь продемонстрирует весьма впечатляющую производительность – так, при его непосредственном участии в течение 30 дней вы создадите не менее 3500 файлов той или иной направленности. За 1 минуту представленная модель напечатает порядка 30 страниц формата А4, позволяя тем самым оперативно решать любые назревшие задачи. Принтер лазерный Pantum P3020D работает не только со стандартной бумагой, но также этикетками и карточками. Неоспоримым достоинством устройства является возможность последующей синхронизации с ПК на базе различных ОС. Вся необходимая пользователю информация транслируется на функциональный ЖК-дисплей. Для значительного снижения расходов на обслуживание верного ассистента достаточно воспользоваться функцией двусторонней печати.
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Теги товара: черно-белые
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Теги товара: черно-белые
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