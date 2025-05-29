Top.Mail.Ru
МФУ лазерное Pantum M6607NW черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

МФУ лазерное Pantum M6607NW черный

20 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
МФУ лазерное Pantum M6607NW черный - фото 1
МФУ лазерное Pantum M6607NW черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • МФУ лазерное Pantum M6607NW черный - фото 1
  • МФУ лазерное Pantum M6607NW черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 317264
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)
Цветность печати
черно-белая
Особенности
Apple AirPrint (iOS), Mopria (Android)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
10

Описание товара МФУ лазерное Pantum M6607NW черный

Перед вами монохромное МФУ лазерное Pantum M6607NW. Представленное устройство разработано именитой компанией Pantum, которая специализируется на изготовлении высококачественных устройств для печати и коммуникации. Многофункциональная модель представляет собой устройство, которое способно исполнять обязанности копира, принтера, сканера, телефона и факса, что делает его незаменимым для любого офиса. В расширенную комплектацию станции входит диск с программным обеспечением, интерфейсный USB-кабель питания, трубка факса, а также фирменный тонер-картридж. Конструкция модели Pantum M6607NW предусматривает наличие ЖК-панели для отображения исчерпывающей информации о состоянии устройства и выполняемых им задачах. Прибор разработан для функционирования в тандеме с такими популярными операционными системами, как Linux, Mac OS и Windows. Память факса прибора составляет 600 страниц, что является внушительным рабочим показателем. Модель печатает на картоне, карточках, конвертах, наклейках, пленках и этикетках.



Теги товара: черно-белые, с wifi, сетевые

Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum M6607NW черный

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна У.

Достоинства:


Комментарий:
Хочу поблагодарить продавца, за полную информацию по товару. Картридж упакован качественно, чтобы мы покупатели, при получении получили его в целости и сохранности, наивысшая оценка. Рекомендую продавца!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо печатает ,качество печати чёткое
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу. Будем брать.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ханжин Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, подошёл идеально
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Подошел. Посмотрим на сколько его хватит. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Фиксаторы не много другие чем заявлено, не опробовал в деле, выглядит нормально
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, берем не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж вставил в принтер и забыл. работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Таня

Достоинства:


Комментарий:
оооооооо, всё подошло, спасибо, работает, коробок драный пришëл, но сам картридж в плëнке как положено, спасибо большое!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Инна П.

Достоинства:


Комментарий:
отзыв по внешнему виду, пока не использовался
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
А. Б.

Достоинства:


Комментарий:
В этот раз снова пришел шикарный! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл без проблем. Печать хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел как родной! Все работает Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Alex

Достоинства:


Комментарий:
Печатаю не так уж часто, но спустя два месяца полет нормальный. Печать такая же чистая и насыщенная как и сразу после установки.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
коробка была смята, но катридж цел. Многоразовый ли в нём чип посмотрим со временем.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошел из списка мфу 6500w. На сколько хватит не могу сказать. При покупке оригинального картриджа вместе с МФУ, картридж отработал в районе 50 листов, в домашнем использовании. Этот картридж не оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Взяла по отзывам. Ещё не закончился тот с которым купили. Запакован хорошо - в коробке и внутри запаянный пакет. Положили на будущее.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, рекомендую! Картридж хорошего качества
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, покупаю в контору третий, все отлично, чип сбрасывается при повторной установки картриджа. Рекомендую 5+
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне всё ок. Посмотрим сколько нарисует?



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)
Цветность печати
черно-белая
Особенности
Apple AirPrint (iOS), Mopria (Android)
Страна производитель
Китай
Описание
Перед вами монохромное МФУ лазерное Pantum M6607NW. Представленное устройство разработано именитой компанией Pantum, которая специализируется на изготовлении высококачественных устройств для печати и коммуникации. Многофункциональная модель представляет собой устройство, которое способно исполнять обязанности копира, принтера, сканера, телефона и факса, что делает его незаменимым для любого офиса. В расширенную комплектацию станции входит диск с программным обеспечением, интерфейсный USB-кабель питания, трубка факса, а также фирменный тонер-картридж. Конструкция модели Pantum M6607NW предусматривает наличие ЖК-панели для отображения исчерпывающей информации о состоянии устройства и выполняемых им задачах. Прибор разработан для функционирования в тандеме с такими популярными операционными системами, как Linux, Mac OS и Windows. Память факса прибора составляет 600 страниц, что является внушительным рабочим показателем. Модель печатает на картоне, карточках, конвертах, наклейках, пленках и этикетках.


Теги товара: черно-белые, с wifi, сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна У.

Достоинства:


Комментарий:
Хочу поблагодарить продавца, за полную информацию по товару. Картридж упакован качественно, чтобы мы покупатели, при получении получили его в целости и сохранности, наивысшая оценка. Рекомендую продавца!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо печатает ,качество печати чёткое
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу. Будем брать.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ханжин Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, подошёл идеально
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Подошел. Посмотрим на сколько его хватит. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Фиксаторы не много другие чем заявлено, не опробовал в деле, выглядит нормально
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, берем не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж вставил в принтер и забыл. работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Таня

Достоинства:


Комментарий:
оооооооо, всё подошло, спасибо, работает, коробок драный пришëл, но сам картридж в плëнке как положено, спасибо большое!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Инна П.

Достоинства:


Комментарий:
отзыв по внешнему виду, пока не использовался
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
А. Б.

Достоинства:


Комментарий:
В этот раз снова пришел шикарный! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл без проблем. Печать хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел как родной! Все работает Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Alex

Достоинства:


Комментарий:
Печатаю не так уж часто, но спустя два месяца полет нормальный. Печать такая же чистая и насыщенная как и сразу после установки.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
коробка была смята, но катридж цел. Многоразовый ли в нём чип посмотрим со временем.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошел из списка мфу 6500w. На сколько хватит не могу сказать. При покупке оригинального картриджа вместе с МФУ, картридж отработал в районе 50 листов, в домашнем использовании. Этот картридж не оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Взяла по отзывам. Ещё не закончился тот с которым купили. Запакован хорошо - в коробке и внутри запаянный пакет. Положили на будущее.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, рекомендую! Картридж хорошего качества
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, покупаю в контору третий, все отлично, чип сбрасывается при повторной установки картриджа. Рекомендую 5+
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне всё ок. Посмотрим сколько нарисует?


МФУ лазерное Pantum M6607NW черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...