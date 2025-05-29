МФУ лазерное Pantum M6607NW черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара МФУ лазерное Pantum M6607NW черный
Перед вами монохромное МФУ лазерное Pantum M6607NW. Представленное устройство разработано именитой компанией Pantum, которая специализируется на изготовлении высококачественных устройств для печати и коммуникации. Многофункциональная модель представляет собой устройство, которое способно исполнять обязанности копира, принтера, сканера, телефона и факса, что делает его незаменимым для любого офиса. В расширенную комплектацию станции входит диск с программным обеспечением, интерфейсный USB-кабель питания, трубка факса, а также фирменный тонер-картридж. Конструкция модели Pantum M6607NW предусматривает наличие ЖК-панели для отображения исчерпывающей информации о состоянии устройства и выполняемых им задачах. Прибор разработан для функционирования в тандеме с такими популярными операционными системами, как Linux, Mac OS и Windows. Память факса прибора составляет 600 страниц, что является внушительным рабочим показателем. Модель печатает на картоне, карточках, конвертах, наклейках, пленках и этикетках.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, с wifi, сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 910 руб.6478 руб. в СплитМФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый...
-
В наличииЦена 27 240 руб.6810 руб. в СплитМФУ HP Color Laser MFP 179fnw
-
В наличииЦена 29 590 руб.7398 руб. в СплитМФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001)
-
В наличииЦена 36 750 руб.9188 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0)
-
В наличииЦена 36 790 руб.9198 руб. в СплитПринтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duple...
-
В наличииЦена 38 120 руб.9530 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL0)
-
В наличииЦена 39 100 руб.9775 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2600cfx Kyocera Ecosys MA2600cfx (...
-
В наличииЦена 41 700 руб.10425 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi бе...
-
В наличииЦена 43 410 руб.10853 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый
-
В наличииЦена 46 350 руб.11588 руб. в СплитМФУ лазерный HP LaserJet Pro 4103fdn (2Z628A) A4 Duplex Net белы...
-
В наличииЦена 46 470 руб.11618 руб. в СплитМФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопр...
-
В наличииЦена 49 680 руб.12420 руб. в СплитМФУ HP LaserJet Pro 4103dw А4, лазерное, черно-белое,2Z627A
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, с wifi, сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Хочу поблагодарить продавца, за полную информацию по товару. Картридж упакован качественно, чтобы мы покупатели, при получении получили его в целости и сохранности, наивысшая оценка. Рекомендую продавца!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо печатает ,качество печати чёткое
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу. Будем брать.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, подошёл идеально
Достоинства:
Комментарий:
Подошел. Посмотрим на сколько его хватит. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Фиксаторы не много другие чем заявлено, не опробовал в деле, выглядит нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, берем не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж вставил в принтер и забыл. работает
Достоинства:
Комментарий:
оооооооо, всё подошло, спасибо, работает, коробок драный пришëл, но сам картридж в плëнке как положено, спасибо большое!!!
Достоинства:
Комментарий:
отзыв по внешнему виду, пока не использовался
Достоинства:
Комментарий:
В этот раз снова пришел шикарный! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл без проблем. Печать хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Подошел как родной! Все работает Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Печатаю не так уж часто, но спустя два месяца полет нормальный. Печать такая же чистая и насыщенная как и сразу после установки.
Достоинства:
Комментарий:
коробка была смята, но катридж цел. Многоразовый ли в нём чип посмотрим со временем.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошел из списка мфу 6500w. На сколько хватит не могу сказать. При покупке оригинального картриджа вместе с МФУ, картридж отработал в районе 50 листов, в домашнем использовании. Этот картридж не оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
Взяла по отзывам. Ещё не закончился тот с которым купили. Запакован хорошо - в коробке и внутри запаянный пакет. Положили на будущее.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, рекомендую! Картридж хорошего качества
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, покупаю в контору третий, все отлично, чип сбрасывается при повторной установки картриджа. Рекомендую 5+
Достоинства:
Комментарий:
Внешне всё ок. Посмотрим сколько нарисует?
Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum M6607NW черный
Достоинства:
Комментарий:
Хочу поблагодарить продавца, за полную информацию по товару. Картридж упакован качественно, чтобы мы покупатели, при получении получили его в целости и сохранности, наивысшая оценка. Рекомендую продавца!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо печатает ,качество печати чёткое
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу. Будем брать.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, подошёл идеально
Достоинства:
Комментарий:
Подошел. Посмотрим на сколько его хватит. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Фиксаторы не много другие чем заявлено, не опробовал в деле, выглядит нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, берем не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж вставил в принтер и забыл. работает
Достоинства:
Комментарий:
оооооооо, всё подошло, спасибо, работает, коробок драный пришëл, но сам картридж в плëнке как положено, спасибо большое!!!
Достоинства:
Комментарий:
отзыв по внешнему виду, пока не использовался
Достоинства:
Комментарий:
В этот раз снова пришел шикарный! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл без проблем. Печать хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Подошел как родной! Все работает Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Печатаю не так уж часто, но спустя два месяца полет нормальный. Печать такая же чистая и насыщенная как и сразу после установки.
Достоинства:
Комментарий:
коробка была смята, но катридж цел. Многоразовый ли в нём чип посмотрим со временем.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошел из списка мфу 6500w. На сколько хватит не могу сказать. При покупке оригинального картриджа вместе с МФУ, картридж отработал в районе 50 листов, в домашнем использовании. Этот картридж не оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
Взяла по отзывам. Ещё не закончился тот с которым купили. Запакован хорошо - в коробке и внутри запаянный пакет. Положили на будущее.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, рекомендую! Картридж хорошего качества
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, покупаю в контору третий, все отлично, чип сбрасывается при повторной установки картриджа. Рекомендую 5+
Достоинства:
Комментарий:
Внешне всё ок. Посмотрим сколько нарисует?