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МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) купить с доставкой в Москве
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МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001)

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МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 1
МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 2
МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 3
МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 4
МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 5
МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 6
МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 7
МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 8
МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 9
МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
  • МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 1
  • МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 2
  • МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 3
  • МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 4
  • МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 5
  • МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 6
  • МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 7
  • МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 8
  • МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 9
  • МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 590 руб. 
Начислим 474 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 677210
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001)
29 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х48х48
Вес, кг.
17

Описание товара МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001)

Представляем вам многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF275dw (5621C001) - незаменимый помощник для вашего малого офиса. Это компактное и функциональное МФУ объединяет в себе принтер, сканер и копир, обеспечивая высокое качество печати и сканирования. Canon i-SENSYS MF275dw поддерживает только чёрно-белую печать, что делает его идеальным решением для малых офисов, где цветные документы не требуются. Благодаря лазерной технологии печати вы получаете быстрые и чёткие результаты, а максимальный формат печати A4 позволяет работать с различными типами документов. Сканер МФУ Canon i-SENSYS MF275dw оснащен как планшетным, так и протяжным режимами сканирования, что позволяет работать с документами различных форматов, включая A4. Высокое разрешение сканера 600x600 dpi и глубина цвета 24 бит обеспечивают четкое и качественное сканирование, а оттенки серого в 256 уровней позволяют передать все детали изображения. Копир Canon i-SENSYS MF275dw также обладает высоким разрешением 600x600 dpi, что позволяет делать четкие копии документов. Благодаря одному картриджу вы экономите на замене расходных материалов и обеспечиваете стабильное качество печати.

Отзывы о товаре МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF275dw (5621C001) - незаменимый помощник для вашего малого офиса. Это компактное и функциональное МФУ объединяет в себе принтер, сканер и копир, обеспечивая высокое качество печати и сканирования. Canon i-SENSYS MF275dw поддерживает только чёрно-белую печать, что делает его идеальным решением для малых офисов, где цветные документы не требуются. Благодаря лазерной технологии печати вы получаете быстрые и чёткие результаты, а максимальный формат печати A4 позволяет работать с различными типами документов. Сканер МФУ Canon i-SENSYS MF275dw оснащен как планшетным, так и протяжным режимами сканирования, что позволяет работать с документами различных форматов, включая A4. Высокое разрешение сканера 600x600 dpi и глубина цвета 24 бит обеспечивают четкое и качественное сканирование, а оттенки серого в 256 уровней позволяют передать все детали изображения. Копир Canon i-SENSYS MF275dw также обладает высоким разрешением 600x600 dpi, что позволяет делать четкие копии документов. Благодаря одному картриджу вы экономите на замене расходных материалов и обеспечиваете стабильное качество печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001) – стоимость товара 29590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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