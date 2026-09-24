МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001)
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Характеристики
Описание товара МФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001)
Представляем вам многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF275dw (5621C001) - незаменимый помощник для вашего малого офиса. Это компактное и функциональное МФУ объединяет в себе принтер, сканер и копир, обеспечивая высокое качество печати и сканирования. Canon i-SENSYS MF275dw поддерживает только чёрно-белую печать, что делает его идеальным решением для малых офисов, где цветные документы не требуются. Благодаря лазерной технологии печати вы получаете быстрые и чёткие результаты, а максимальный формат печати A4 позволяет работать с различными типами документов. Сканер МФУ Canon i-SENSYS MF275dw оснащен как планшетным, так и протяжным режимами сканирования, что позволяет работать с документами различных форматов, включая A4. Высокое разрешение сканера 600x600 dpi и глубина цвета 24 бит обеспечивают четкое и качественное сканирование, а оттенки серого в 256 уровней позволяют передать все детали изображения. Копир Canon i-SENSYS MF275dw также обладает высоким разрешением 600x600 dpi, что позволяет делать четкие копии документов. Благодаря одному картриджу вы экономите на замене расходных материалов и обеспечиваете стабильное качество печати.
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