МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169)
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169)
Монохромное лазерное устройство «4 в 1», отличающееся скоростью и надежностью, идеально подходит для домашних офисов. Компактный монохромный лазерный принтер для домашнего офиса отличается быстротой, надежностью и простотой в использовании. Высокая скорость печати 23 стр./мин, планшетное сканирование и копирование документов формата А4, а также скоростная передача документов по факсу возможны благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Кроме того, качество и стабильность этого лазерного принтера на высоте. Идеальное решение печати для домашнего офиса Интуитивно понятный ЖК-экран, функции высококачественной печати, копирования и сканирования, большая емкость до 251 листа обеспечат высокую производительность. Планшетный сканер с функцией OCR Вы можете делать копии и легко преобразовывать бумажные документы в цифровые файлы с помощью этого планшетного сканера с высоким разрешением. ПО для оптического распознавания текста (OCR) позволяет создавать редактируемые PDF-файлы с функцией поиска. Экологичное решение Эко-отчеты, функция автоматического отключения и энергосберегающие режимы обеспечивают экономию энергии и расходных материалов.
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