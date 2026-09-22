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МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdn (3G631A) купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdn (3G631A)

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МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdn (3G631A) - фото 1
МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdn (3G631A) - фото 2
МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdn (3G631A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость копирования, стр/мин
0
  • МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdn (3G631A) - фото 1
  • МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdn (3G631A) - фото 2
  • МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdn (3G631A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723763
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
512
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
МФУ, стартовый картридж на 1000 стр., кабель питания, документация
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
0
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки, этикетки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.5
Потребляемая мощность при работе, Вт
436
Габариты ШхГхВ, мм
0.43x0.28x0.46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х49х38
Вес, кг.
12.9

Описание товара МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdn (3G631A)

Лазерное МФУ HP для дома — практичное решение для печати, копирования и работы с документами. Чёрно-белая печать в формате до A4 подходит для повседневных задач, а поддержка обычной бумаги, конвертов, карточек и этикеток расширяет возможности использования. Автоподатчик облегчает обработку документов, а за один цикл можно сделать до 999 копий. Масштабирование до 400% позволяет точно подстраивать размер изображения под задачу. Оперативная память объёмом до 512 МБ обеспечивает уверенную работу с документами, а энергопотребление в режиме ожидания составляет всего 4,5 Вт. При весе 10,5 кг МФУ сохраняет удобный для домашнего размещения формат.

Отзывы о товаре МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdn (3G631A)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
512
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
МФУ, стартовый картридж на 1000 стр., кабель питания, документация
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
0
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки, этикетки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
4.5
Потребляемая мощность при работе, Вт
436
Габариты ШхГхВ, мм
0.43x0.28x0.46
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ HP для дома — практичное решение для печати, копирования и работы с документами. Чёрно-белая печать в формате до A4 подходит для повседневных задач, а поддержка обычной бумаги, конвертов, карточек и этикеток расширяет возможности использования. Автоподатчик облегчает обработку документов, а за один цикл можно сделать до 999 копий. Масштабирование до 400% позволяет точно подстраивать размер изображения под задачу. Оперативная память объёмом до 512 МБ обеспечивает уверенную работу с документами, а энергопотребление в режиме ожидания составляет всего 4,5 Вт. При весе 10,5 кг МФУ сохраняет удобный для домашнего размещения формат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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