Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 790 руб.
В наличии
Код товара: 570185
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36 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтер лазерный
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint
Тип картриджа
черный CF259A, черный (расш.) CF259X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, документация, кабель питания, оригинальный лазерный картридж (3000 страниц), документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Габариты ШхГхВ, мм
381x220x357
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х44х28
Вес, кг.
10.5
Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn – модель корпоративного класса, обеспечивающая производительность печати, безопасность и стабильность высокого уровня. Принтер выполняет черно-белую печать на бумаге формата А4 с разрешением до 1200x1200 dpi на различных носителях. Скорость печати достигает 40 стр/мин. В данной модели реализованы функция автоматической двусторонней печати, лоток подачи на 350 листов и выходной лоток на 150 листов. Для подключения к оборудованию в HP LaserJet Enterprise M406dn предусмотрены порт USB и сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45). Панель управления состоит из кнопок и информативного ЖК-дисплея.
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Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
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Бренд
Тип товара
Принтер лазерный
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint
Тип картриджа
черный CF259A, черный (расш.) CF259X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, документация, кабель питания, оригинальный лазерный картридж (3000 страниц), документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Габариты ШхГхВ, мм
381x220x357
Страна производитель
Китай
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn – модель корпоративного класса, обеспечивающая производительность печати, безопасность и стабильность высокого уровня. Принтер выполняет черно-белую печать на бумаге формата А4 с разрешением до 1200x1200 dpi на различных носителях. Скорость печати достигает 40 стр/мин. В данной модели реализованы функция автоматической двусторонней печати, лоток подачи на 350 листов и выходной лоток на 150 листов. Для подключения к оборудованию в HP LaserJet Enterprise M406dn предусмотрены порт USB и сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45). Панель управления состоит из кнопок и информативного ЖК-дисплея.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - по цене 36790 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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