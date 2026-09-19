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МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный

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МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный - фото 1
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный - фото 2
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный - фото 3
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный - фото 4
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный - фото 1
  • МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный - фото 2
  • МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный - фото 3
  • МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный - фото 4
  • МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 370939
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
Печать с флеш-носителей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х71х67
Вес, кг.
31.5

Описание товара МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный

Скорость, качество и эффективность работы офисных принтеров HP LaserJet превзойдут ваши ожидания. Упростите рабочие процессы с помощью автоматической подачи бумаги, эффективного сканирования и копирования. Объедините удаленный мониторинг и управление общих ресурсов, чтобы оптимизировать среду печати. Извлеките из него максимальную пользу и оставайтесь в рамках бюджета благодаря привлекательной цене и низким эксплуатационными расходами.

Отзывы о товаре МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
Печать с флеш-носителей
Страна производитель
Китай
Описание
Скорость, качество и эффективность работы офисных принтеров HP LaserJet превзойдут ваши ожидания. Упростите рабочие процессы с помощью автоматической подачи бумаги, эффективного сканирования и копирования. Объедините удаленный мониторинг и управление общих ресурсов, чтобы оптимизировать среду печати. Извлеките из него максимальную пользу и оставайтесь в рамках бюджета благодаря привлекательной цене и низким эксплуатационными расходами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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