МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 370939
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
Печать с флеш-носителей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х71х67
Вес, кг.
31.5
Описание товара МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный
Скорость, качество и эффективность работы офисных принтеров HP LaserJet превзойдут ваши ожидания. Упростите рабочие процессы с помощью автоматической подачи бумаги, эффективного сканирования и копирования. Объедините удаленный мониторинг и управление общих ресурсов, чтобы оптимизировать среду печати. Извлеките из него максимальную пользу и оставайтесь в рамках бюджета благодаря привлекательной цене и низким эксплуатационными расходами.
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Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
Печать с флеш-носителей
Страна производитель
Китай
Скорость, качество и эффективность работы офисных принтеров HP LaserJet превзойдут ваши ожидания. Упростите рабочие процессы с помощью автоматической подачи бумаги, эффективного сканирования и копирования. Объедините удаленный мониторинг и управление общих ресурсов, чтобы оптимизировать среду печати. Извлеките из него максимальную пользу и оставайтесь в рамках бюджета благодаря привлекательной цене и низким эксплуатационными расходами.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn (8AF71A) белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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