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МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный

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МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 1
МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 2
МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 3
МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 4
МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 5
МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 6
МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 7
МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 8
МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 9
МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 10
МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 11
МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 12
МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
27
  • МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 1
  • МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 2
  • МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 3
  • МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 4
  • МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 5
  • МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 6
  • МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 7
  • МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 8
  • МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 9
  • МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 10
  • МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 11
  • МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 12
  • МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 030 руб. 
Начислим 1297 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный
81 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
MP 2014H
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, стартовый тонер на 9000 стр., кабель питания Инструкция на русском языке приобретается отдельно код 944191
Особенности
ЖК-панель
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
27
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
587x639x581
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х40
Вес, кг.
39

Описание товара МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный

Универсальное и высокопроизводительное многофункциональное устройство формата A3 M 2701 представляет собой надежное комплексное решение для любых потребностей при работе с документами. Оно поддерживает черно-белую печать и копирование со скоростью 27 стр/мин, а также цветное сканирование. Реверсивный АПД позволяет автоматизировать сканирование, кроме того, для упрощения управления предлагается возможность быстрого доступа к расширенным функциям, таким как копирование удостоверений и сканирование в электронную почту. Устройство поддерживает двустороннюю печать, может оснащаться тремя лотками и обеспечивает простую печать на бумаге различного формата, а также подачу конвертов и этикеток.



Теги товара: черно-белые, сетевые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
MP 2014H
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, стартовый тонер на 9000 стр., кабель питания Инструкция на русском языке приобретается отдельно код 944191
Особенности
ЖК-панель
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
27
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Развернуть
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
587x639x581
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное и высокопроизводительное многофункциональное устройство формата A3 M 2701 представляет собой надежное комплексное решение для любых потребностей при работе с документами. Оно поддерживает черно-белую печать и копирование со скоростью 27 стр/мин, а также цветное сканирование. Реверсивный АПД позволяет автоматизировать сканирование, кроме того, для упрощения управления предлагается возможность быстрого доступа к расширенным функциям, таким как копирование удостоверений и сканирование в электронную почту. Устройство поддерживает двустороннюю печать, может оснащаться тремя лотками и обеспечивает простую печать на бумаге различного формата, а также подачу конвертов и этикеток.


Теги товара: черно-белые, сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - по цене 81030 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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