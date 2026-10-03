МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 030 руб.
В наличии
Код товара: 645400
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
81 030 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
MP 2014H
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, стартовый тонер на 9000 стр., кабель питания Инструкция на русском языке приобретается отдельно код 944191
Особенности
ЖК-панель
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
27
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
587x639x581
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х40
Вес, кг.
39
Описание товара МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный
Универсальное и высокопроизводительное многофункциональное устройство формата A3 M 2701 представляет собой надежное комплексное решение для любых потребностей при работе с документами. Оно поддерживает черно-белую печать и копирование со скоростью 27 стр/мин, а также цветное сканирование. Реверсивный АПД позволяет автоматизировать сканирование, кроме того, для упрощения управления предлагается возможность быстрого доступа к расширенным функциям, таким как копирование удостоверений и сканирование в электронную почту. Устройство поддерживает двустороннюю печать, может оснащаться тремя лотками и обеспечивает простую печать на бумаге различного формата, а также подачу конвертов и этикеток.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 79 910 руб.19978 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500ix (110C113NL0) A4 белый
-
В наличииЦена 82 330 руб.20583 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500fx (110C123NL0) A4 белый
-
В наличииЦена 92 940 руб.23235 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500ifx (110C103NL0) A4 белый
-
В наличииЦена 94 630 руб.23658 руб. в СплитМФУ лазерное Катюша M133 (артикул: M133pm-pp)
-
В наличииЦена 95 340 руб.23835 руб. в СплитМФУ лазерное HP LaserJet Pro M443nda (8AF72A) белый/черный
-
В наличииЦена 98 730 руб.24683 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA5500ifx (110C0Z3NL0) A4 белый
-
В наличииЦена 107 460 руб.26865 руб. в СплитМФУ лазерное Катюша M140 (артикул: M140-pp)
-
В наличииЦена 108 400 руб.27100 руб. в СплитМФУ лазерное Pantum M7100DN белый
-
В наличииЦена 108 400 руб.27100 руб. в СплитМФУ Pantum BM5100ADW (A4, лазерное, 1200dpi, 40стр / мин, 512Mb,...
-
В наличииЦена 112 270 руб.28068 руб. в СплитМФУ лазерное Катюша M240 (артикул: M240pm-pp)
-
В наличииЦена 115 140 руб.28785 руб. в СплитМФУ Kyocera M2040dn
-
В наличииЦена 164 680 руб.41170 руб. в СплитМФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528dn (1PV64A) белый/черный
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
MP 2014H
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, стартовый тонер на 9000 стр., кабель питания Инструкция на русском языке приобретается отдельно код 944191
Особенности
ЖК-панель
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
27
Рекомендованный объем печати, стр/мес
10000
Развернуть
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
587x639x581
Страна производитель
Китай
Универсальное и высокопроизводительное многофункциональное устройство формата A3 M 2701 представляет собой надежное комплексное решение для любых потребностей при работе с документами. Оно поддерживает черно-белую печать и копирование со скоростью 27 стр/мин, а также цветное сканирование. Реверсивный АПД позволяет автоматизировать сканирование, кроме того, для упрощения управления предлагается возможность быстрого доступа к расширенным функциям, таким как копирование удостоверений и сканирование в электронную почту. Устройство поддерживает двустороннюю печать, может оснащаться тремя лотками и обеспечивает простую печать на бумаге различного формата, а также подачу конвертов и этикеток.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, сетевые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, сетевые
Купить МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный - по цене 81030 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерный Ricoh M 2701 (418118) A3 Duplex черный