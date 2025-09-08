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МФУ HP Color Laser MFP 178nw купить с доставкой в Москве
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МФУ HP Color Laser MFP 178nw

8 Отзывы
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МФУ HP Color Laser MFP 178nw - фото 1
МФУ HP Color Laser MFP 178nw - фото 2
МФУ HP Color Laser MFP 178nw - фото 3
МФУ HP Color Laser MFP 178nw - фото 4
МФУ HP Color Laser MFP 178nw - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветная
  • МФУ HP Color Laser MFP 178nw - фото 1
  • МФУ HP Color Laser MFP 178nw - фото 2
  • МФУ HP Color Laser MFP 178nw - фото 3
  • МФУ HP Color Laser MFP 178nw - фото 4
  • МФУ HP Color Laser MFP 178nw - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269141
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB
Цветность печати
цветная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х46х39
Вес, кг.
16.25

Описание товара МФУ HP Color Laser MFP 178nw

МФУ HP Color Laser MFP 178nw - компактное цветное лазерное МФУ "3-в-1" (печать, сканирование, копирование) формата A4 с поддержкой сети и беспроводной печати. Модель рассчитана на малый офис и домашнее использование, где нужны цветные документы и простые маркетинговые материалы.

Для каких задач устройство

Принтер подойдёт для печати цветных отчётов, презентаций, инструкций и обучающих материалов с умеренным месячным объёмом. Поддержка Wi-Fi, Ethernet и мобильной печати (через приложения HP) упрощает работу с ноутбуков, смартфонов и планшетов.

Ключевые особенности

Скорость печати составляет около 18 стр/мин в чёрно-белом и 4 стр/мин в цветном режиме, что достаточно для небольших групп пользователей. Устройство использует компактные цветные картриджи HP, поддерживает режим экономии тонера и имеет встроенный сканер с цветной панелью управления.



Теги товара: цветные, цветные HP

Отзывы о товаре МФУ HP Color Laser MFP 178nw

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Американское качество , отличный принтер . Печатает четко, без изъянов.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
ДМИТРИЙ К.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе не плох, но...заявленную толщину бумаги не берёт. зажовывает, после чего зависает. сбросить можно только после отключения принтера. Плюс полное отсутствие инструкции по подключению. только в одной бумажке меленьким шрифтом указан сайт, куда нужно войти и там уже начинать разбираться. Видимо продавцы решили сэкономить на удобствах покупателей.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Христина В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё ок! Упаковано было наилучшим образом. Драйвера скачала без проблем. Всё работает. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Мария Х.

Достоинства:


Комментарий:
надо было наверно другую модель посмотреть. лоток для бумаги странный, листы засовывать не удобно (надо отогнуть прозрачное окошко и что бы листы в пазики там попали) при двухсторонней печати вообще не удобно. при наличии бумаги в лотке - он не закрывается как на фото, т.е. всегда выдвинут см на 10!!. с телефона можно печатать, для этого нужно установить приложение xp smart. а потом на компе тоже установить и обновить драйвера на принтере иначе сопряжения не будет. печатает ну для меня медленно. точнее думает до печатанья долго. а так всё красиво, цвета яркие. и он полностью квадратный - ничего не торчит как у кэнон дисплей. брали для дома, взамен струйному, который вечно засыхает.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
пока все отлично, не удобный ящик для бумаги, а так все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Неужели этот производитель мог выпустить такого плохого качества, а именно скорость печати, товар.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Хоршида С.

Достоинства:


Комментарий:
нам этот принтер посоветовали,пока не опробовали т.к. нет компьютера придёт позже.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Разгон Бабаев

Достоинства:


Комментарий:
Пожалуй, единственное компактное лазерное цветное МФУ, которое по размеру более-менее в квартиру вписывается. У меня были струйные МФУ, штуки 3 за долгие годы сменил. В конце концов задолбался от засыхающих при редком использовании картриджей. Решил сменить на лазерное. Пока очень доволен. Скачал с сайта HP драйвера и ПО, без проблем все встало, сканирует отлично, печатает качественно.



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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB
Цветность печати
цветная
Страна производитель
Китай
Описание

МФУ HP Color Laser MFP 178nw - компактное цветное лазерное МФУ "3-в-1" (печать, сканирование, копирование) формата A4 с поддержкой сети и беспроводной печати. Модель рассчитана на малый офис и домашнее использование, где нужны цветные документы и простые маркетинговые материалы.

Для каких задач устройство

Принтер подойдёт для печати цветных отчётов, презентаций, инструкций и обучающих материалов с умеренным месячным объёмом. Поддержка Wi-Fi, Ethernet и мобильной печати (через приложения HP) упрощает работу с ноутбуков, смартфонов и планшетов.

Ключевые особенности

Скорость печати составляет около 18 стр/мин в чёрно-белом и 4 стр/мин в цветном режиме, что достаточно для небольших групп пользователей. Устройство использует компактные цветные картриджи HP, поддерживает режим экономии тонера и имеет встроенный сканер с цветной панелью управления.



Теги товара: цветные, цветные HP
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Американское качество , отличный принтер . Печатает четко, без изъянов.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
ДМИТРИЙ К.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе не плох, но...заявленную толщину бумаги не берёт. зажовывает, после чего зависает. сбросить можно только после отключения принтера. Плюс полное отсутствие инструкции по подключению. только в одной бумажке меленьким шрифтом указан сайт, куда нужно войти и там уже начинать разбираться. Видимо продавцы решили сэкономить на удобствах покупателей.
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Христина В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё ок! Упаковано было наилучшим образом. Драйвера скачала без проблем. Всё работает. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Мария Х.

Достоинства:


Комментарий:
надо было наверно другую модель посмотреть. лоток для бумаги странный, листы засовывать не удобно (надо отогнуть прозрачное окошко и что бы листы в пазики там попали) при двухсторонней печати вообще не удобно. при наличии бумаги в лотке - он не закрывается как на фото, т.е. всегда выдвинут см на 10!!. с телефона можно печатать, для этого нужно установить приложение xp smart. а потом на компе тоже установить и обновить драйвера на принтере иначе сопряжения не будет. печатает ну для меня медленно. точнее думает до печатанья долго. а так всё красиво, цвета яркие. и он полностью квадратный - ничего не торчит как у кэнон дисплей. брали для дома, взамен струйному, который вечно засыхает.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
пока все отлично, не удобный ящик для бумаги, а так все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Неужели этот производитель мог выпустить такого плохого качества, а именно скорость печати, товар.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Хоршида С.

Достоинства:


Комментарий:
нам этот принтер посоветовали,пока не опробовали т.к. нет компьютера придёт позже.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Разгон Бабаев

Достоинства:


Комментарий:
Пожалуй, единственное компактное лазерное цветное МФУ, которое по размеру более-менее в квартиру вписывается. У меня были струйные МФУ, штуки 3 за долгие годы сменил. В конце концов задолбался от засыхающих при редком использовании картриджей. Решил сменить на лазерное. Пока очень доволен. Скачал с сайта HP драйвера и ПО, без проблем все встало, сканирует отлично, печатает качественно.


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