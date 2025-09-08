МФУ HP Color Laser MFP 178nw
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Характеристики
Описание товара МФУ HP Color Laser MFP 178nw
МФУ HP Color Laser MFP 178nw - компактное цветное лазерное МФУ "3-в-1" (печать, сканирование, копирование) формата A4 с поддержкой сети и беспроводной печати. Модель рассчитана на малый офис и домашнее использование, где нужны цветные документы и простые маркетинговые материалы.
Для каких задач устройство
Принтер подойдёт для печати цветных отчётов, презентаций, инструкций и обучающих материалов с умеренным месячным объёмом. Поддержка Wi-Fi, Ethernet и мобильной печати (через приложения HP) упрощает работу с ноутбуков, смартфонов и планшетов.
Ключевые особенности
Скорость печати составляет около 18 стр/мин в чёрно-белом и 4 стр/мин в цветном режиме, что достаточно для небольших групп пользователей. Устройство использует компактные цветные картриджи HP, поддерживает режим экономии тонера и имеет встроенный сканер с цветной панелью управления.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные, цветные HP
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МФУ HP Color Laser MFP 178nw - компактное цветное лазерное МФУ "3-в-1" (печать, сканирование, копирование) формата A4 с поддержкой сети и беспроводной печати. Модель рассчитана на малый офис и домашнее использование, где нужны цветные документы и простые маркетинговые материалы.
Для каких задач устройство
Принтер подойдёт для печати цветных отчётов, презентаций, инструкций и обучающих материалов с умеренным месячным объёмом. Поддержка Wi-Fi, Ethernet и мобильной печати (через приложения HP) упрощает работу с ноутбуков, смартфонов и планшетов.
Ключевые особенности
Скорость печати составляет около 18 стр/мин в чёрно-белом и 4 стр/мин в цветном режиме, что достаточно для небольших групп пользователей. Устройство использует компактные цветные картриджи HP, поддерживает режим экономии тонера и имеет встроенный сканер с цветной панелью управления.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные, цветные HP
Достоинства:
Комментарий:
Американское качество , отличный принтер . Печатает четко, без изъянов.
Достоинства:
Комментарий:
в принципе не плох, но...заявленную толщину бумаги не берёт. зажовывает, после чего зависает. сбросить можно только после отключения принтера. Плюс полное отсутствие инструкции по подключению. только в одной бумажке меленьким шрифтом указан сайт, куда нужно войти и там уже начинать разбираться. Видимо продавцы решили сэкономить на удобствах покупателей.
Достоинства:
Комментарий:
Всё ок! Упаковано было наилучшим образом. Драйвера скачала без проблем. Всё работает. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
надо было наверно другую модель посмотреть. лоток для бумаги странный, листы засовывать не удобно (надо отогнуть прозрачное окошко и что бы листы в пазики там попали) при двухсторонней печати вообще не удобно. при наличии бумаги в лотке - он не закрывается как на фото, т.е. всегда выдвинут см на 10!!. с телефона можно печатать, для этого нужно установить приложение xp smart. а потом на компе тоже установить и обновить драйвера на принтере иначе сопряжения не будет. печатает ну для меня медленно. точнее думает до печатанья долго. а так всё красиво, цвета яркие. и он полностью квадратный - ничего не торчит как у кэнон дисплей. брали для дома, взамен струйному, который вечно засыхает.
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично, не удобный ящик для бумаги, а так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Неужели этот производитель мог выпустить такого плохого качества, а именно скорость печати, товар.
Достоинства:
Комментарий:
нам этот принтер посоветовали,пока не опробовали т.к. нет компьютера придёт позже.
Достоинства:
Комментарий:
Пожалуй, единственное компактное лазерное цветное МФУ, которое по размеру более-менее в квартиру вписывается. У меня были струйные МФУ, штуки 3 за долгие годы сменил. В конце концов задолбался от засыхающих при редком использовании картриджей. Решил сменить на лазерное. Пока очень доволен. Скачал с сайта HP драйвера и ПО, без проблем все встало, сканирует отлично, печатает качественно.
Отзывы о товаре МФУ HP Color Laser MFP 178nw
Достоинства:
Комментарий:
Американское качество , отличный принтер . Печатает четко, без изъянов.
Достоинства:
Комментарий:
в принципе не плох, но...заявленную толщину бумаги не берёт. зажовывает, после чего зависает. сбросить можно только после отключения принтера. Плюс полное отсутствие инструкции по подключению. только в одной бумажке меленьким шрифтом указан сайт, куда нужно войти и там уже начинать разбираться. Видимо продавцы решили сэкономить на удобствах покупателей.
Достоинства:
Комментарий:
Всё ок! Упаковано было наилучшим образом. Драйвера скачала без проблем. Всё работает. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
надо было наверно другую модель посмотреть. лоток для бумаги странный, листы засовывать не удобно (надо отогнуть прозрачное окошко и что бы листы в пазики там попали) при двухсторонней печати вообще не удобно. при наличии бумаги в лотке - он не закрывается как на фото, т.е. всегда выдвинут см на 10!!. с телефона можно печатать, для этого нужно установить приложение xp smart. а потом на компе тоже установить и обновить драйвера на принтере иначе сопряжения не будет. печатает ну для меня медленно. точнее думает до печатанья долго. а так всё красиво, цвета яркие. и он полностью квадратный - ничего не торчит как у кэнон дисплей. брали для дома, взамен струйному, который вечно засыхает.
Достоинства:
Комментарий:
пока все отлично, не удобный ящик для бумаги, а так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Неужели этот производитель мог выпустить такого плохого качества, а именно скорость печати, товар.
Достоинства:
Комментарий:
нам этот принтер посоветовали,пока не опробовали т.к. нет компьютера придёт позже.
Достоинства:
Комментарий:
Пожалуй, единственное компактное лазерное цветное МФУ, которое по размеру более-менее в квартиру вписывается. У меня были струйные МФУ, штуки 3 за долгие годы сменил. В конце концов задолбался от засыхающих при редком использовании картриджей. Решил сменить на лазерное. Пока очень доволен. Скачал с сайта HP драйвера и ПО, без проблем все встало, сканирует отлично, печатает качественно.