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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
153 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 317273
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Описание товара МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528dn (1PV64A) белый/черный
Каждый принтер в вашем парке устройств проверяет свой рабочий код и вносит необходимые исправления в случае атак. Проверка исходящих сетевых подключений принтера с целью блокировки подозрительных запросов и защиты от вредоносных программ. Постоянный мониторинг выполняемых в памяти операций для обнаружения и прекращения атак. Уменьшайте количество перепечаток, бесполезной траты расходных материалов и излишних обращений в сервисную службу, используя оригинальные картриджи HP. Не теряйте время на замену картриджей, а сосредоточьтесь на работе. Выбирайте дополнительные картриджи увеличенной емкости. Экономьте электроэнергию — интеллектуальные функции электропитания позволяют немедленно приступить к печати и переводят неиспользуемое МФУ в глубокий спящий режим. Решение HP Web Jetadmin4 обеспечивает централизованное управление парком устройств печати и оптимизацию рабочих процессов. Получайте актуальные сведения о стоимости печати, характеристиках и расходах, чтобы повысить эффективность. Настройте политики конфигурации безопасности и автоматическую проверку параметров каждого из принтеров HP в парке устройств печати.
Каждый принтер в вашем парке устройств проверяет свой рабочий код и вносит необходимые исправления в случае атак. Проверка исходящих сетевых подключений принтера с целью блокировки подозрительных запросов и защиты от вредоносных программ. Постоянный мониторинг выполняемых в памяти операций для обнаружения и прекращения атак. Уменьшайте количество перепечаток, бесполезной траты расходных материалов и излишних обращений в сервисную службу, используя оригинальные картриджи HP. Не теряйте время на замену картриджей, а сосредоточьтесь на работе. Выбирайте дополнительные картриджи увеличенной емкости. Экономьте электроэнергию — интеллектуальные функции электропитания позволяют немедленно приступить к печати и переводят неиспользуемое МФУ в глубокий спящий режим. Решение HP Web Jetadmin4 обеспечивает централизованное управление парком устройств печати и оптимизацию рабочих процессов. Получайте актуальные сведения о стоимости печати, характеристиках и расходах, чтобы повысить эффективность. Настройте политики конфигурации безопасности и автоматическую проверку параметров каждого из принтеров HP в парке устройств печати.
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