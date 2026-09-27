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МФУ HP Laser MFP 135a купить с доставкой в Москве
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МФУ HP Laser MFP 135a

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МФУ HP Laser MFP 135a - фото 1
МФУ HP Laser MFP 135a - фото 2
МФУ HP Laser MFP 135a - фото 3
МФУ HP Laser MFP 135a - фото 4
МФУ HP Laser MFP 135a - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белый
  • МФУ HP Laser MFP 135a - фото 1
  • МФУ HP Laser MFP 135a - фото 2
  • МФУ HP Laser MFP 135a - фото 3
  • МФУ HP Laser MFP 135a - фото 4
  • МФУ HP Laser MFP 135a - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292984
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Цветность печати
черно-белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
10.16

Описание товара МФУ HP Laser MFP 135a

Производительное лазерное МФУ по доступной цене. Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем.

Отзывы о товаре МФУ HP Laser MFP 135a




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Цветность печати
черно-белый
Страна производитель
Китай
Описание
Производительное лазерное МФУ по доступной цене. Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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