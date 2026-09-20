МФУ Pantum M7102DN (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 584426
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
TL-412K, TL-412HK
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3500
Габариты ШхГхВ, мм
415x350x365
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х46х43
Вес, кг.
13.7
Описание товара МФУ Pantum M7102DN (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть)
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, сетевые
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
TL-412K, TL-412HK
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3500
Развернуть
Габариты ШхГхВ, мм
415x350x365
Страна производитель
Китай
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, сетевые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, сетевые
МФУ Pantum M7102DN (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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