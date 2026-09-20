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МФУ Pantum M7102DN (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть) купить с доставкой в Москве
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МФУ Pantum M7102DN (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть)

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МФУ Pantum M7102DN (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть) - фото 1
МФУ Pantum M7102DN (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
  • МФУ Pantum M7102DN (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть) - фото 1
  • МФУ Pantum M7102DN (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584426
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
TL-412K, TL-412HK
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3500
Габариты ШхГхВ, мм
415x350x365
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х46х43
Вес, кг.
13.7

Описание товара МФУ Pantum M7102DN (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть)

Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.



Теги товара: черно-белые, сетевые

Отзывы о товаре МФУ Pantum M7102DN (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть)




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
TL-412K, TL-412HK
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3500
Развернуть
Габариты ШхГхВ, мм
415x350x365
Страна производитель
Китай
Описание
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.


Теги товара: черно-белые, сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Pantum M7102DN (A4, лазерное, 1200dpi, 33стр / мин, 256Mb, ADF50, Duplex, сеть) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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