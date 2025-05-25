МФУ HP Color Laser MFP 179fnw
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Характеристики
Описание товара МФУ HP Color Laser MFP 179fnw
HP Color Laser MFP 179fnw - компактное цветное лазерное МФУ "4-в-1" (печать, сканирование, копирование, факс) для дома и малого офиса с поддержкой Wi-Fi и сетевого подключения. Устройство даёт профессиональное качество цветных документов формата A4 при умеренных ежемесячных нагрузках.
Для каких задач МФУ
Модель подойдёт для офисов и рабочих групп, где регулярно печатают договоры, счета, презентации и цветные материалы небольшими партиями. Рекомендованная нагрузка около 500 страниц в месяц с запасом до 20 000 страниц делает МФУ подходящим и для домашнего офиса с активной печатью.
Ключевые особенности
HP Color Laser MFP 179fnw печатает со скоростью до 18 стр/мин в чёрно-белом режиме и до 4 стр/мин в цвете при разрешении 600?600 dpi, сохраняя чёткость текста и графиков. Автоподатчик на 40 листов упрощает сканирование, копирование и отправку многостраничных документов по факсу, а лоток подачи на 150 листов позволяет реже дозаправлять бумагу. Есть поддержка мобильной печати (AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct), проводного подключения по USB и Ethernet, а также двустрочный ЖК-дисплей для управления без ПК.
Важные нюансы перед покупкой
МФУ использует четыре отдельных картриджа (CMYK), поэтому при планировании бюджета стоит учесть стоимость комплекта тонеров и ресурс каждого цвета. Автоматическая двусторонняя печать не всегда реализована аппаратно: в ряде конфигураций реализуется только ручной дуплекс, это важно уточнить перед покупкой, если двусторонняя печать критична.
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Теги товара: цветные, цветные HP
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HP Color Laser MFP 179fnw - компактное цветное лазерное МФУ "4-в-1" (печать, сканирование, копирование, факс) для дома и малого офиса с поддержкой Wi-Fi и сетевого подключения. Устройство даёт профессиональное качество цветных документов формата A4 при умеренных ежемесячных нагрузках.
Для каких задач МФУ
Модель подойдёт для офисов и рабочих групп, где регулярно печатают договоры, счета, презентации и цветные материалы небольшими партиями. Рекомендованная нагрузка около 500 страниц в месяц с запасом до 20 000 страниц делает МФУ подходящим и для домашнего офиса с активной печатью.
Ключевые особенности
HP Color Laser MFP 179fnw печатает со скоростью до 18 стр/мин в чёрно-белом режиме и до 4 стр/мин в цвете при разрешении 600?600 dpi, сохраняя чёткость текста и графиков. Автоподатчик на 40 листов упрощает сканирование, копирование и отправку многостраничных документов по факсу, а лоток подачи на 150 листов позволяет реже дозаправлять бумагу. Есть поддержка мобильной печати (AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct), проводного подключения по USB и Ethernet, а также двустрочный ЖК-дисплей для управления без ПК.
Важные нюансы перед покупкой
МФУ использует четыре отдельных картриджа (CMYK), поэтому при планировании бюджета стоит учесть стоимость комплекта тонеров и ресурс каждого цвета. Автоматическая двусторонняя печать не всегда реализована аппаратно: в ряде конфигураций реализуется только ручной дуплекс, это важно уточнить перед покупкой, если двусторонняя печать критична.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные, цветные HP
Достоинства:
Комментарий:
Качественная цветная печать, для документов хорош, фото - мало пикселей. Можно подключить факс и вайфай. Пользуюсь через hp smart, удобно.
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер всё понравилось и печать, и сканирование. для дома идеальная вещь
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел купить цветной лазерный МФУ и наконец-то купил. Сам аппарат работает прекрасно, качество HP. Расходники в наличии и дешёвые. Печатает не шумно. Wi-Fi без замечаний, и в сеть цепляется и напрямую печатает, и работает так одновременно. Например, с телефона можно подключиться напрямую к принтеру или в сеть с принтером, по желанию, и напечатать документ. Идеальный баланс за эту цену. Имейте ввиду, что на данной модели нет автоматической двусторонней печати, если это вам важно. В некоторых описаниях пишут, что есть. Итого, можно брать, супер. Продавец надёжный, доставка вовремя, я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
МФУ пришло быстро. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
хороший принтер, за адекватные деньги. подключился к вайфаю и без всяких проблем печатает все с телефона. на сайте нет инструкции на Русском, но выбрав Казахстан, эврика, все написано по Русски))))) хороший аппарат, я доволен!!!
Достоинства:
Комментарий:
Супер выглядит но не полощет по габаритам
Отзывы о товаре МФУ HP Color Laser MFP 179fnw
Достоинства:
Комментарий:
Качественная цветная печать, для документов хорош, фото - мало пикселей. Можно подключить факс и вайфай. Пользуюсь через hp smart, удобно.
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер всё понравилось и печать, и сканирование. для дома идеальная вещь
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел купить цветной лазерный МФУ и наконец-то купил. Сам аппарат работает прекрасно, качество HP. Расходники в наличии и дешёвые. Печатает не шумно. Wi-Fi без замечаний, и в сеть цепляется и напрямую печатает, и работает так одновременно. Например, с телефона можно подключиться напрямую к принтеру или в сеть с принтером, по желанию, и напечатать документ. Идеальный баланс за эту цену. Имейте ввиду, что на данной модели нет автоматической двусторонней печати, если это вам важно. В некоторых описаниях пишут, что есть. Итого, можно брать, супер. Продавец надёжный, доставка вовремя, я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
МФУ пришло быстро. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
хороший принтер, за адекватные деньги. подключился к вайфаю и без всяких проблем печатает все с телефона. на сайте нет инструкции на Русском, но выбрав Казахстан, эврика, все написано по Русски))))) хороший аппарат, я доволен!!!
Достоинства:
Комментарий:
Супер выглядит но не полощет по габаритам