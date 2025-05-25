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МФУ HP Color Laser MFP 179fnw купить с доставкой в Москве
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МФУ HP Color Laser MFP 179fnw

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МФУ HP Color Laser MFP 179fnw - фото 2
МФУ HP Color Laser MFP 179fnw - фото 3
МФУ HP Color Laser MFP 179fnw - фото 4
МФУ HP Color Laser MFP 179fnw - фото 5
МФУ HP Color Laser MFP 179fnw - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость копирования, стр/мин
18
  • МФУ HP Color Laser MFP 179fnw - фото 1
  • МФУ HP Color Laser MFP 179fnw - фото 2
  • МФУ HP Color Laser MFP 179fnw - фото 3
  • МФУ HP Color Laser MFP 179fnw - фото 4
  • МФУ HP Color Laser MFP 179fnw - фото 5
  • МФУ HP Color Laser MFP 179fnw - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 220 руб. 
Начислим 452 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269140
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ HP Color Laser MFP 179fnw
28 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Место использования
для малого офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость выходного лотка, л
50
Комплектация
МФУ HP Color Laser 179fnw, предустановленный пробный лазерный картридж для принтера HP Laser, черный (700 страниц), лазерный картридж для принтера HP Laser, голубой (500 страниц), лазерный картридж для принтера HP Laser, желтый (500 страниц), лазерный картридж для принтера HP Laser, пурпурный (500 страниц), блок фотобарабана, модуль сбора тонера, инструкции по настройке, справочное руководство, листовка с информацией о технической поддержке, руководство по гарантии, кабель питания, кабель USB, к
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость цветной печати, стр/мин
4
Скорость копирования, стр/мин
18
Тип сканирующего устройства
планшетный
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB
Материалы печати
обычная бумага, этикетки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
38
Потребляемая мощность при работе, Вт
300
Габариты ШхГхВ, мм
406x344x363
Размеры в упаковке, см
49х46х43
Вес, кг.
17.4

Описание товара МФУ HP Color Laser MFP 179fnw

HP Color Laser MFP 179fnw - компактное цветное лазерное МФУ "4-в-1" (печать, сканирование, копирование, факс) для дома и малого офиса с поддержкой Wi-Fi и сетевого подключения. Устройство даёт профессиональное качество цветных документов формата A4 при умеренных ежемесячных нагрузках.

Для каких задач МФУ

Модель подойдёт для офисов и рабочих групп, где регулярно печатают договоры, счета, презентации и цветные материалы небольшими партиями. Рекомендованная нагрузка около 500 страниц в месяц с запасом до 20 000 страниц делает МФУ подходящим и для домашнего офиса с активной печатью.

Ключевые особенности

HP Color Laser MFP 179fnw печатает со скоростью до 18 стр/мин в чёрно-белом режиме и до 4 стр/мин в цвете при разрешении 600?600 dpi, сохраняя чёткость текста и графиков. Автоподатчик на 40 листов упрощает сканирование, копирование и отправку многостраничных документов по факсу, а лоток подачи на 150 листов позволяет реже дозаправлять бумагу. Есть поддержка мобильной печати (AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct), проводного подключения по USB и Ethernet, а также двустрочный ЖК-дисплей для управления без ПК.

Важные нюансы перед покупкой

МФУ использует четыре отдельных картриджа (CMYK), поэтому при планировании бюджета стоит учесть стоимость комплекта тонеров и ресурс каждого цвета. Автоматическая двусторонняя печать не всегда реализована аппаратно: в ряде конфигураций реализуется только ручной дуплекс, это важно уточнить перед покупкой, если двусторонняя печать критична.



Теги товара: цветные, цветные HP

Отзывы о товаре МФУ HP Color Laser MFP 179fnw

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Вера Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная цветная печать, для документов хорош, фото - мало пикселей. Можно подключить факс и вайфай. Пользуюсь через hp smart, удобно.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер всё понравилось и печать, и сканирование. для дома идеальная вещь
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Валентин М.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел купить цветной лазерный МФУ и наконец-то купил. Сам аппарат работает прекрасно, качество HP. Расходники в наличии и дешёвые. Печатает не шумно. Wi-Fi без замечаний, и в сеть цепляется и напрямую печатает, и работает так одновременно. Например, с телефона можно подключиться напрямую к принтеру или в сеть с принтером, по желанию, и напечатать документ. Идеальный баланс за эту цену. Имейте ввиду, что на данной модели нет автоматической двусторонней печати, если это вам важно. В некоторых описаниях пишут, что есть. Итого, можно брать, супер. Продавец надёжный, доставка вовремя, я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
МФУ пришло быстро. Работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший принтер, за адекватные деньги. подключился к вайфаю и без всяких проблем печатает все с телефона. на сайте нет инструкции на Русском, но выбрав Казахстан, эврика, все написано по Русски))))) хороший аппарат, я доволен!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2021
Гуля М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер выглядит но не полощет по габаритам



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Место использования
для малого офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость выходного лотка, л
50
Комплектация
МФУ HP Color Laser 179fnw, предустановленный пробный лазерный картридж для принтера HP Laser, черный (700 страниц), лазерный картридж для принтера HP Laser, голубой (500 страниц), лазерный картридж для принтера HP Laser, желтый (500 страниц), лазерный картридж для принтера HP Laser, пурпурный (500 страниц), блок фотобарабана, модуль сбора тонера, инструкции по настройке, справочное руководство, листовка с информацией о технической поддержке, руководство по гарантии, кабель питания, кабель USB, к
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость цветной печати, стр/мин
4
Развернуть
Скорость копирования, стр/мин
18
Тип сканирующего устройства
планшетный
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB
Материалы печати
обычная бумага, этикетки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
38
Потребляемая мощность при работе, Вт
300
Габариты ШхГхВ, мм
406x344x363
Описание

HP Color Laser MFP 179fnw - компактное цветное лазерное МФУ "4-в-1" (печать, сканирование, копирование, факс) для дома и малого офиса с поддержкой Wi-Fi и сетевого подключения. Устройство даёт профессиональное качество цветных документов формата A4 при умеренных ежемесячных нагрузках.

Для каких задач МФУ

Модель подойдёт для офисов и рабочих групп, где регулярно печатают договоры, счета, презентации и цветные материалы небольшими партиями. Рекомендованная нагрузка около 500 страниц в месяц с запасом до 20 000 страниц делает МФУ подходящим и для домашнего офиса с активной печатью.

Ключевые особенности

HP Color Laser MFP 179fnw печатает со скоростью до 18 стр/мин в чёрно-белом режиме и до 4 стр/мин в цвете при разрешении 600?600 dpi, сохраняя чёткость текста и графиков. Автоподатчик на 40 листов упрощает сканирование, копирование и отправку многостраничных документов по факсу, а лоток подачи на 150 листов позволяет реже дозаправлять бумагу. Есть поддержка мобильной печати (AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct), проводного подключения по USB и Ethernet, а также двустрочный ЖК-дисплей для управления без ПК.

Важные нюансы перед покупкой

МФУ использует четыре отдельных картриджа (CMYK), поэтому при планировании бюджета стоит учесть стоимость комплекта тонеров и ресурс каждого цвета. Автоматическая двусторонняя печать не всегда реализована аппаратно: в ряде конфигураций реализуется только ручной дуплекс, это важно уточнить перед покупкой, если двусторонняя печать критична.



Теги товара: цветные, цветные HP
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Вера Д.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная цветная печать, для документов хорош, фото - мало пикселей. Можно подключить факс и вайфай. Пользуюсь через hp smart, удобно.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер всё понравилось и печать, и сканирование. для дома идеальная вещь
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Валентин М.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел купить цветной лазерный МФУ и наконец-то купил. Сам аппарат работает прекрасно, качество HP. Расходники в наличии и дешёвые. Печатает не шумно. Wi-Fi без замечаний, и в сеть цепляется и напрямую печатает, и работает так одновременно. Например, с телефона можно подключиться напрямую к принтеру или в сеть с принтером, по желанию, и напечатать документ. Идеальный баланс за эту цену. Имейте ввиду, что на данной модели нет автоматической двусторонней печати, если это вам важно. В некоторых описаниях пишут, что есть. Итого, можно брать, супер. Продавец надёжный, доставка вовремя, я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
МФУ пришло быстро. Работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший принтер, за адекватные деньги. подключился к вайфаю и без всяких проблем печатает все с телефона. на сайте нет инструкции на Русском, но выбрав Казахстан, эврика, все написано по Русски))))) хороший аппарат, я доволен!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2021
Гуля М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер выглядит но не полощет по габаритам


МФУ HP Color Laser MFP 179fnw - стоимость товара 28220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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