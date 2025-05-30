Top.Mail.Ru
МФУ лазерное Pantum M6550NW черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

МФУ лазерное Pantum M6550NW черный

30 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
МФУ лазерное Pantum M6550NW черный - фото 1
МФУ лазерное Pantum M6550NW черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • МФУ лазерное Pantum M6550NW черный - фото 1
  • МФУ лазерное Pantum M6550NW черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 317254
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)
Цветность печати
черно-белая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х39х38
Вес, кг.
10

Описание товара МФУ лазерное Pantum M6550NW черный

МФУ лазерное Pantum M6550NW станет идеальным решением для домашнего кабинета или офиса небольшого предприятия. Представленное МФУ разработано и произведено именитой компанией Pantum с применением передовых технологией. Приобретя аппарат Pantum M6550NW, вы станете владельцем сразу трех приборов в одном: копира, принтера и сканера. Модель Pantum M6550NW спроектирована для осуществления черно-белой печати. Максимальный формат бумаги, допустимый для печати А4. В минуту модель способна напечатать 22 страницы. Время выхода первого черно-белого отпечатка составляет 7.8 сек, что является высоким рабочим показателем. Ресурс прибора дает возможность в месяц печатать до 20000 страниц без ущерба его системе. Многофункциональный сканер оборудован опциями оправки на FTP, сканирования на электронную почту, а также сканирования на компьютер. В комплект включен тонер-картридж, кабель питания, интерфейсный USB-кабель и диск с программным обеспечением.



Теги товара: черно-белые, с wifi, сетевые

Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum M6550NW черный

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
оптимальное решение для малого бизнеса
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает отлично, через WiFi с телефона печатать очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Егор М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер мне понравился.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Мельниченко Е.

Достоинства:


Комментарий:
Наш незаменимый помощник! удобный в использовании! Установить и пользоваться легко, для школьников просто необходим! Качество печати хорошее, копирует быстро, особое счастье печатать в один клик с телефона! спасибо и всем советую!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Филипп П.

Достоинства:


Комментарий:
Если печатаете через шнурок то 5/5, но при печати по WiFi нужно по...я при настройке. Помню, что пришлось понизить протокол защиты роутера для работы устройства, да и дрова на win/mac нужно устанавливать вручную, HP и иные принтеры автоматом залетали.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брал сыну (12 лет) разобрался сразу. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отлично. все работает.у меня листы не заминает. хорошо печатает с телефона по wi fi. единственно ибп орет, пришлось подключить отдельно
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает все нормально
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Evgen A.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший МФУ шник, главное доступные картриджи и удобное моб приложение это
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
МФУ со своей задачей справляется, подключился к ноутбуку через провод без проблем, к вайфаю также без проблем, теперь печатать можно через приложение прямо с телефона
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, всё понятно, установили приложение, подключили Wi-Fi Flow и всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает, листы закручивает
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока разобралась с картриджем , немного помучалась. Проверила сначала копир легко и просто , затем распечатку по вайфай с телефона - супер . Довольна очень покупкой
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
принтер работает. Подключить нужно сначало через шнур к компьютеру, скачать драйвера,настроить,а потом он уже работает через wife. мы так сделали сначала один компьютер,потом второй. И поставили его стационарно в зал, чтобы каждый мог со своей комнаты выйти и забрать распечатки. С телефона всё проще и быстрее,скачала программу для принтера и всё распечатала очень быстро. печать чёткая. даже фотки чёрно-белые отличного качества. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Эдуард А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро, упаковка целая. Принтер установил и настроил по Wi-Fi (компьютер и также через телефон) все работает. Пока покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает.дрова с диска установили.быстро прицепился к вай-фай.со всех телефонов прекрасно сканирует и печатает.отличное приобретение.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Богдан Б.

Достоинства:


Комментарий:
МФУ Оправдал ожидания полностью. Приехал целый и с пломбами
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично подключил Wi-Fi настроился быстро все печатает. С мобильного телефона тоже печатает.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
пока все нормально, подключение элементарное. драйвера скачал с оф сайта. через точку доступа вай фай печатает
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший, маленький, быстрый. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
Пришел на следующий день после заказа , всё работает как надо , разобрался быстро . Можно распечатывать с телефона сразу после включения , панель управления удобная в двух положениях .
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
пока неплохо работает Посмотрим как дальше
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Супер МФУ , дрова с сайта и все работает от слова совсем, без танцев с бубном. По wi-fi и со смартфона через приложение всё тоже отлично!!! Большое спасибо продавцу!!! Качество печати Супер!!! Сканер просто огонь . Кто сомневается брать или не брать, берите не пожелеите!!!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Yana

Достоинства:


Комментарий:
Визуально стильная и практичная модель МФУ ! Проверили на ПВЗ на включение - все ! Качество печати отлично, функциональные и удобные функции Уверенны будет надежным помощником на работе! Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Халед Б.

Достоинства:


Комментарий:
принтер очень хороший. печатает классно. это для дома купил. на работе есть такое уже как 4 года как работает. советую
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный помощник дома жене бухгалтеру и студенту.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
купили принтер лазерный Pantum, очень довольны, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо все пришло,с третьего раза правда ,но пришел рабочий .
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный принтер, подсоединила сразу и через шнур и через WI-FI. Не знаток в технике, но справилась без проблем. Отличная скорость печати и качество! Благодарю продавца за качественный товар!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
всё ровно, целый перед включением ознакомился с инструкцией вытащил картридж удалил пленки установил



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45)
Цветность печати
черно-белая
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Pantum M6550NW станет идеальным решением для домашнего кабинета или офиса небольшого предприятия. Представленное МФУ разработано и произведено именитой компанией Pantum с применением передовых технологией. Приобретя аппарат Pantum M6550NW, вы станете владельцем сразу трех приборов в одном: копира, принтера и сканера. Модель Pantum M6550NW спроектирована для осуществления черно-белой печати. Максимальный формат бумаги, допустимый для печати А4. В минуту модель способна напечатать 22 страницы. Время выхода первого черно-белого отпечатка составляет 7.8 сек, что является высоким рабочим показателем. Ресурс прибора дает возможность в месяц печатать до 20000 страниц без ущерба его системе. Многофункциональный сканер оборудован опциями оправки на FTP, сканирования на электронную почту, а также сканирования на компьютер. В комплект включен тонер-картридж, кабель питания, интерфейсный USB-кабель и диск с программным обеспечением.


Теги товара: черно-белые, с wifi, сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
оптимальное решение для малого бизнеса
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает отлично, через WiFi с телефона печатать очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Егор М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер мне понравился.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Мельниченко Е.

Достоинства:


Комментарий:
Наш незаменимый помощник! удобный в использовании! Установить и пользоваться легко, для школьников просто необходим! Качество печати хорошее, копирует быстро, особое счастье печатать в один клик с телефона! спасибо и всем советую!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Филипп П.

Достоинства:


Комментарий:
Если печатаете через шнурок то 5/5, но при печати по WiFi нужно по...я при настройке. Помню, что пришлось понизить протокол защиты роутера для работы устройства, да и дрова на win/mac нужно устанавливать вручную, HP и иные принтеры автоматом залетали.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брал сыну (12 лет) разобрался сразу. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отлично. все работает.у меня листы не заминает. хорошо печатает с телефона по wi fi. единственно ибп орет, пришлось подключить отдельно
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает все нормально
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Evgen A.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший МФУ шник, главное доступные картриджи и удобное моб приложение это
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
МФУ со своей задачей справляется, подключился к ноутбуку через провод без проблем, к вайфаю также без проблем, теперь печатать можно через приложение прямо с телефона
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, всё понятно, установили приложение, подключили Wi-Fi Flow и всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает, листы закручивает
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока разобралась с картриджем , немного помучалась. Проверила сначала копир легко и просто , затем распечатку по вайфай с телефона - супер . Довольна очень покупкой
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
принтер работает. Подключить нужно сначало через шнур к компьютеру, скачать драйвера,настроить,а потом он уже работает через wife. мы так сделали сначала один компьютер,потом второй. И поставили его стационарно в зал, чтобы каждый мог со своей комнаты выйти и забрать распечатки. С телефона всё проще и быстрее,скачала программу для принтера и всё распечатала очень быстро. печать чёткая. даже фотки чёрно-белые отличного качества. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Эдуард А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро, упаковка целая. Принтер установил и настроил по Wi-Fi (компьютер и также через телефон) все работает. Пока покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает.дрова с диска установили.быстро прицепился к вай-фай.со всех телефонов прекрасно сканирует и печатает.отличное приобретение.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Богдан Б.

Достоинства:


Комментарий:
МФУ Оправдал ожидания полностью. Приехал целый и с пломбами
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично подключил Wi-Fi настроился быстро все печатает. С мобильного телефона тоже печатает.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
пока все нормально, подключение элементарное. драйвера скачал с оф сайта. через точку доступа вай фай печатает
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший, маленький, быстрый. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий Николаевич

Достоинства:


Комментарий:
Пришел на следующий день после заказа , всё работает как надо , разобрался быстро . Можно распечатывать с телефона сразу после включения , панель управления удобная в двух положениях .
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
пока неплохо работает Посмотрим как дальше
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Супер МФУ , дрова с сайта и все работает от слова совсем, без танцев с бубном. По wi-fi и со смартфона через приложение всё тоже отлично!!! Большое спасибо продавцу!!! Качество печати Супер!!! Сканер просто огонь . Кто сомневается брать или не брать, берите не пожелеите!!!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Yana

Достоинства:


Комментарий:
Визуально стильная и практичная модель МФУ ! Проверили на ПВЗ на включение - все ! Качество печати отлично, функциональные и удобные функции Уверенны будет надежным помощником на работе! Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Халед Б.

Достоинства:


Комментарий:
принтер очень хороший. печатает классно. это для дома купил. на работе есть такое уже как 4 года как работает. советую
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный помощник дома жене бухгалтеру и студенту.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
купили принтер лазерный Pantum, очень довольны, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо все пришло,с третьего раза правда ,но пришел рабочий .
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный принтер, подсоединила сразу и через шнур и через WI-FI. Не знаток в технике, но справилась без проблем. Отличная скорость печати и качество! Благодарю продавца за качественный товар!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
всё ровно, целый перед включением ознакомился с инструкцией вытащил картридж удалил пленки установил


МФУ лазерное Pantum M6550NW черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...