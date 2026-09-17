Top.Mail.Ru
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 1
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 2
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 3
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 4
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 5
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 6
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 7
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
  • Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 1
  • Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 2
  • Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 3
  • Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 4
  • Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 5
  • Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 6
  • Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 7
  • Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 910 руб. 
Начислим 367 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 41442
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004)
22 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Тип картриджа
Cartridge 725
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, кабель питания, документация
Особенности
режим экономии тонера
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
372x254x276
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х39х35
Вес, кг.
10

Описание товара Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004)

МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF3010 благодаря высокой производительности и надежности подходит как для офисной, так и для домашней печати различного материала. Оно совмещает в себе функциональность принтера, сканера и копировального аппарата. Выполненная на основе лазерной технологии черно-белой печати, данная модель МФУ позволяет создавать четкие и насыщенные изображения на скорости в пределах 18 стр/мин. Ресурс оригинального картриджа Canon 725 предусматривает распечатку около 1500 страниц формата А4 при стандартном заполнении. В МФУ Canon i-SENSYS MF3010 имеется интерфейсный порт USB, что обеспечивает простое подключение к ПК проводным способом. Также отмечается поддержка мобильной технологии печати Canon Print Service. Панель управления со световыми индикаторами гарантирует простой выбор необходимых параметров печати.

Отзывы о товаре Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Тип картриджа
Cartridge 725
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, кабель питания, документация
Особенности
режим экономии тонера
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
372x254x276
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF3010 благодаря высокой производительности и надежности подходит как для офисной, так и для домашней печати различного материала. Оно совмещает в себе функциональность принтера, сканера и копировального аппарата. Выполненная на основе лазерной технологии черно-белой печати, данная модель МФУ позволяет создавать четкие и насыщенные изображения на скорости в пределах 18 стр/мин. Ресурс оригинального картриджа Canon 725 предусматривает распечатку около 1500 страниц формата А4 при стандартном заполнении. В МФУ Canon i-SENSYS MF3010 имеется интерфейсный порт USB, что обеспечивает простое подключение к ПК проводным способом. Также отмечается поддержка мобильной технологии печати Canon Print Service. Панель управления со световыми индикаторами гарантирует простой выбор необходимых параметров печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - по цене 22910 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...