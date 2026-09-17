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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004)
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF3010 благодаря высокой производительности и надежности подходит как для офисной, так и для домашней печати различного материала. Оно совмещает в себе функциональность принтера, сканера и копировального аппарата. Выполненная на основе лазерной технологии черно-белой печати, данная модель МФУ позволяет создавать четкие и насыщенные изображения на скорости в пределах 18 стр/мин. Ресурс оригинального картриджа Canon 725 предусматривает распечатку около 1500 страниц формата А4 при стандартном заполнении. В МФУ Canon i-SENSYS MF3010 имеется интерфейсный порт USB, что обеспечивает простое подключение к ПК проводным способом. Также отмечается поддержка мобильной технологии печати Canon Print Service. Панель управления со световыми индикаторами гарантирует простой выбор необходимых параметров печати.
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF3010 благодаря высокой производительности и надежности подходит как для офисной, так и для домашней печати различного материала. Оно совмещает в себе функциональность принтера, сканера и копировального аппарата. Выполненная на основе лазерной технологии черно-белой печати, данная модель МФУ позволяет создавать четкие и насыщенные изображения на скорости в пределах 18 стр/мин. Ресурс оригинального картриджа Canon 725 предусматривает распечатку около 1500 страниц формата А4 при стандартном заполнении. В МФУ Canon i-SENSYS MF3010 имеется интерфейсный порт USB, что обеспечивает простое подключение к ПК проводным способом. Также отмечается поддержка мобильной технологии печати Canon Print Service. Панель управления со световыми индикаторами гарантирует простой выбор необходимых параметров печати.
Купить Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) - по цене 22910 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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