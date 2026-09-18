Top.Mail.Ru
МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 198112
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0
Цветность печати
черно-белый
Особенности
GDI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
12

Описание товара МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI

Лазерное МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI - незаменимый помощник в офисе. Его функции включают в себя копирование, сканирование и печать, а также отправку и прием факсов. Лазерная технология печати даст возможность получать качественный материал, а скорость порадует тех, кто ценит свое время. Сканирование занимает всего 3 секунды, устройство автоподачи до 15 листов позволит упростить процесс работы. Незаменимое качество в работе - даст возможность создавать копии со скоростью до 20 стр./мин. При помощи простейшей навигации на ЖК-панели можно легко менять масштаб, количество копий и пользоваться прочими опциями.



Теги товара: с wifi, сетевые

Отзывы о товаре МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0
Цветность печати
черно-белый
Особенности
GDI
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI - незаменимый помощник в офисе. Его функции включают в себя копирование, сканирование и печать, а также отправку и прием факсов. Лазерная технология печати даст возможность получать качественный материал, а скорость порадует тех, кто ценит свое время. Сканирование занимает всего 3 секунды, устройство автоподачи до 15 листов позволит упростить процесс работы. Незаменимое качество в работе - даст возможность создавать копии со скоростью до 20 стр./мин. При помощи простейшей навигации на ЖК-панели можно легко менять масштаб, количество копий и пользоваться прочими опциями.


Теги товара: с wifi, сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...