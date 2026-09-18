МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 198112
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0
Цветность печати
черно-белый
Особенности
GDI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
12
Описание товара МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI
Лазерное МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI - незаменимый помощник в офисе. Его функции включают в себя копирование, сканирование и печать, а также отправку и прием факсов. Лазерная технология печати даст возможность получать качественный материал, а скорость порадует тех, кто ценит свое время. Сканирование занимает всего 3 секунды, устройство автоподачи до 15 листов позволит упростить процесс работы. Незаменимое качество в работе - даст возможность создавать копии со скоростью до 20 стр./мин. При помощи простейшей навигации на ЖК-панели можно легко менять масштаб, количество копий и пользоваться прочими опциями.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0
Цветность печати
черно-белый
Особенности
GDI
Страна производитель
Китай
Лазерное МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI - незаменимый помощник в офисе. Его функции включают в себя копирование, сканирование и печать, а также отправку и прием факсов. Лазерная технология печати даст возможность получать качественный материал, а скорость порадует тех, кто ценит свое время. Сканирование занимает всего 3 секунды, устройство автоподачи до 15 листов позволит упростить процесс работы. Незаменимое качество в работе - даст возможность создавать копии со скоростью до 20 стр./мин. При помощи простейшей навигации на ЖК-панели можно легко менять масштаб, количество копий и пользоваться прочими опциями.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
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МФУ Xerox WorkCentre WC3025NI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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