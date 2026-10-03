Top.Mail.Ru
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 1
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 2
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 3
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 4
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 5
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 6
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 7
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 8
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 9
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 10
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 11
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 12
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 13
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 14
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 15
МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 1
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 2
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 3
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 4
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 5
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 6
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 7
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 8
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 9
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 10
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 11
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 12
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 13
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 14
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 15
  • МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645396
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Ethernet RJ-45
Тип картриджа
Cartridge 725, Сartridge 925
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, пробный картридж, кабель питания, инструкция, диск с ПО
Особенности
ЖК-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
372x254x276
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х40
Вес, кг.
11

Описание товара МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный

МФУ лазерное Canon imageClass MF3010 выполнено в корпусе с классической конструкцией и отличается простым управлением с помощью электронной кнопочной панели на передней стороне. Оно подходит для офисного и домашнего использования. В устройстве объединены функции печати, копирования и сканирования документов. Благодаря лазерной технологии МФУ обеспечивает создание четких и насыщенных отпечатков на скорости до 18 страниц за минуту. В качестве носителей могут использоваться обычная бумага, глянцевая бумага, карточки, пленка, этикетки. Подключение Canon imageClass MF3010 к компьютеру выполняется проводным способом через интерфейс USB. Картридж Canon 725 позволяет распечатать до 1500 страниц.

Отзывы о товаре МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Ethernet RJ-45
Тип картриджа
Cartridge 725, Сartridge 925
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, пробный картридж, кабель питания, инструкция, диск с ПО
Особенности
ЖК-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
372x254x276
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Canon imageClass MF3010 выполнено в корпусе с классической конструкцией и отличается простым управлением с помощью электронной кнопочной панели на передней стороне. Оно подходит для офисного и домашнего использования. В устройстве объединены функции печати, копирования и сканирования документов. Благодаря лазерной технологии МФУ обеспечивает создание четких и насыщенных отпечатков на скорости до 18 страниц за минуту. В качестве носителей могут использоваться обычная бумага, глянцевая бумага, карточки, пленка, этикетки. Подключение Canon imageClass MF3010 к компьютеру выполняется проводным способом через интерфейс USB. Картридж Canon 725 позволяет распечатать до 1500 страниц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...