МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011) A4 черный
МФУ лазерное Canon imageClass MF3010 выполнено в корпусе с классической конструкцией и отличается простым управлением с помощью электронной кнопочной панели на передней стороне. Оно подходит для офисного и домашнего использования. В устройстве объединены функции печати, копирования и сканирования документов. Благодаря лазерной технологии МФУ обеспечивает создание четких и насыщенных отпечатков на скорости до 18 страниц за минуту. В качестве носителей могут использоваться обычная бумага, глянцевая бумага, карточки, пленка, этикетки. Подключение Canon imageClass MF3010 к компьютеру выполняется проводным способом через интерфейс USB. Картридж Canon 725 позволяет распечатать до 1500 страниц.
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Теги товара: черно-белые, черно-белые Canon
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