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МФУ Ricoh Aficio MP 2014AD A3 купить с доставкой в Москве
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МФУ Ricoh Aficio MP 2014AD A3

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МФУ Ricoh Aficio MP 2014AD A3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 331988
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х71х65
Вес, кг.
44

Описание товара МФУ Ricoh Aficio MP 2014AD A3

МФУ Ricoh MP 2014AD идеально подходит для оснащения современного офиса, благодаря бюджетной цене и низким операционным расходам. Устройство предназначено для работы с бумагой плотностью 52-216 г/м2 и форматом по А3 включительно и обеспечивает скорость работы до 20 стр/мин и разрешение печати 600х600 dpi. Благодаря наличию устройства автоматической подачи документов, заметно ускоряются процессы копирования и сканирования.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ Ricoh Aficio MP 2014AD A3




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Ricoh MP 2014AD идеально подходит для оснащения современного офиса, благодаря бюджетной цене и низким операционным расходам. Устройство предназначено для работы с бумагой плотностью 52-216 г/м2 и форматом по А3 включительно и обеспечивает скорость работы до 20 стр/мин и разрешение печати 600х600 dpi. Благодаря наличию устройства автоматической подачи документов, заметно ускоряются процессы копирования и сканирования.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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