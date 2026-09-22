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МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый

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МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 1
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 2
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 3
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 4
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 5
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 6
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 7
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 8
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 9
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 10
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 11
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 12
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Скорость копирования, стр/мин
33
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 1
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 2
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 3
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 4
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 5
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 6
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 7
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 8
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 9
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 10
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 11
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 12
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723002
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Материнская плата
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
512
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
МФУ, стартовые картриджи (ч/б 2000 стр.; цвет 1000 стр.), документация, кабель питания, кабель USB.
Особенности
Автоподатчик с автоматическим двусторонним сканированием 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (хост)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Скорость цветной печати, стр/мин
35
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Скорость копирования, стр/мин
33
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Bluetooth, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1000
Материалы печати
конверты, обычная бумага, глянцевая бумага, этикетки, фотобумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
18
Потребляемая мощность при работе, Вт
585
Габариты ШхГхВ, мм
421 x 384 x 435 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х49х48
Вес, кг.
12

Описание товара МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый

МФУ лазерные HP созданы для интенсивной работы в офисе и дома. Высокая скорость копирования — до 33 страниц в минуту — позволяет быстро справляться с большими объемами задач, а вместительный стартовый черно-белый картридж производителен до 2000 листов, цветной — до 1000. Устройство справится как с рутинной документацией, так и с цветными презентациями благодаря поддержке цветной печати с разрешением 600x600 dpi. Оперативная память до 512 Мб обеспечивает стабильную работу даже при обработке сложных макетов. МФУ поддерживает различные материалы печати: обычную и глянцевую бумагу, конверты, этикетки и фотобумагу, что делает его универсальным помощником. Функция масштабирования до 400% открывает дополнительные возможности для работы с разными форматами. Несмотря на серьезную производительность, устройство экономно в режиме ожидания — всего 18 Вт. Максимальный формат — стандартный A4, этого достаточно для большинства офисных задач. Надежный, функциональный и готов к нагрузкам цикл до 999 копий — всё для ваших амбициозных целей.



Теги товара: цветные, цветные HP

Отзывы о товаре МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Материнская плата
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
512
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
МФУ, стартовые картриджи (ч/б 2000 стр.; цвет 1000 стр.), документация, кабель питания, кабель USB.
Особенности
Автоподатчик с автоматическим двусторонним сканированием 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (хост)
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Скорость цветной печати, стр/мин
35
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Скорость копирования, стр/мин
33
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Bluetooth, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1000
Материалы печати
конверты, обычная бумага, глянцевая бумага, этикетки, фотобумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
18
Потребляемая мощность при работе, Вт
585
Габариты ШхГхВ, мм
421 x 384 x 435 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерные HP созданы для интенсивной работы в офисе и дома. Высокая скорость копирования — до 33 страниц в минуту — позволяет быстро справляться с большими объемами задач, а вместительный стартовый черно-белый картридж производителен до 2000 листов, цветной — до 1000. Устройство справится как с рутинной документацией, так и с цветными презентациями благодаря поддержке цветной печати с разрешением 600x600 dpi. Оперативная память до 512 Мб обеспечивает стабильную работу даже при обработке сложных макетов. МФУ поддерживает различные материалы печати: обычную и глянцевую бумагу, конверты, этикетки и фотобумагу, что делает его универсальным помощником. Функция масштабирования до 400% открывает дополнительные возможности для работы с разными форматами. Несмотря на серьезную производительность, устройство экономно в режиме ожидания — всего 18 Вт. Максимальный формат — стандартный A4, этого достаточно для большинства офисных задач. Надежный, функциональный и готов к нагрузкам цикл до 999 копий — всё для ваших амбициозных целей.


Теги товара: цветные, цветные HP
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Отзывы


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