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МФУ лазерный Pantum BM5201ADN A4 Net купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Pantum BM5201ADN A4 Net

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МФУ лазерный Pantum BM5201ADN A4 Net - фото 1
МФУ лазерный Pantum BM5201ADN A4 Net - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
42
Скорость копирования, стр/мин
42
  • МФУ лазерный Pantum BM5201ADN A4 Net - фото 1
  • МФУ лазерный Pantum BM5201ADN A4 Net - фото 2
  • МФУ лазерный Pantum BM5201ADN A4 Net - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723025
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
Ресурс ч/б картриджа, Кабель USB
Особенности
ЖК-дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
42
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Скорость копирования, стр/мин
42
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
1
Потребляемая мощность при работе, Вт
650
Габариты ШхГхВ, мм
415 x 370 x 365 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х49х45
Вес, кг.
15.55

Описание товара МФУ лазерный Pantum BM5201ADN A4 Net

Pantum предлагает мощное чёрно-белое МФУ, созданное для ритма современного офиса. Скорость копирования 42 страницы в минуту позволит справляться даже с крупными задачами в сжатые сроки. Благодаря разрешению 1200x1200 dpi документы получаются чёткими и аккуратными. Устройство рассчитано на стандартный формат A4 и отлично справляется с печатью на обычной бумаге. Вместительный выходной лоток вмещает до 150 листов, поэтому печатные работы не нужно прерывать через каждые пару минут. Аппарат не займёт слишком много места и легко впишется в офисную среду, несмотря на свои внушительные рабочие характеристики. Ethernet и USB 2.0 дают возможность удобно подключать МФУ к офисной сети или компьютеру. Экономичный режим ожидания позволяет снизить энергозатраты – всего 1 Вт в состоянии покоя. Pantum – рациональное решение для эффективной работы без лишних затрат.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum BM5201ADN A4 Net




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
Ресурс ч/б картриджа, Кабель USB
Особенности
ЖК-дисплей
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
42
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Скорость копирования, стр/мин
42
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
1
Потребляемая мощность при работе, Вт
650
Габариты ШхГхВ, мм
415 x 370 x 365 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Pantum предлагает мощное чёрно-белое МФУ, созданное для ритма современного офиса. Скорость копирования 42 страницы в минуту позволит справляться даже с крупными задачами в сжатые сроки. Благодаря разрешению 1200x1200 dpi документы получаются чёткими и аккуратными. Устройство рассчитано на стандартный формат A4 и отлично справляется с печатью на обычной бумаге. Вместительный выходной лоток вмещает до 150 листов, поэтому печатные работы не нужно прерывать через каждые пару минут. Аппарат не займёт слишком много места и легко впишется в офисную среду, несмотря на свои внушительные рабочие характеристики. Ethernet и USB 2.0 дают возможность удобно подключать МФУ к офисной сети или компьютеру. Экономичный режим ожидания позволяет снизить энергозатраты – всего 1 Вт в состоянии покоя. Pantum – рациональное решение для эффективной работы без лишних затрат.


Теги товара: черно-белые
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Отзывы


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