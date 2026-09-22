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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
42
Скорость копирования, стр/мин
42
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723025
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Описание товара МФУ лазерный Pantum BM5201ADN A4 Net
Pantum предлагает мощное чёрно-белое МФУ, созданное для ритма современного офиса. Скорость копирования 42 страницы в минуту позволит справляться даже с крупными задачами в сжатые сроки. Благодаря разрешению 1200x1200 dpi документы получаются чёткими и аккуратными. Устройство рассчитано на стандартный формат A4 и отлично справляется с печатью на обычной бумаге.
Вместительный выходной лоток вмещает до 150 листов, поэтому печатные работы не нужно прерывать через каждые пару минут. Аппарат не займёт слишком много места и легко впишется в офисную среду, несмотря на свои внушительные рабочие характеристики.
Ethernet и USB 2.0 дают возможность удобно подключать МФУ к офисной сети или компьютеру. Экономичный режим ожидания позволяет снизить энергозатраты – всего 1 Вт в состоянии покоя. Pantum – рациональное решение для эффективной работы без лишних затрат.
Pantum предлагает мощное чёрно-белое МФУ, созданное для ритма современного офиса. Скорость копирования 42 страницы в минуту позволит справляться даже с крупными задачами в сжатые сроки. Благодаря разрешению 1200x1200 dpi документы получаются чёткими и аккуратными. Устройство рассчитано на стандартный формат A4 и отлично справляется с печатью на обычной бумаге.
Вместительный выходной лоток вмещает до 150 листов, поэтому печатные работы не нужно прерывать через каждые пару минут. Аппарат не займёт слишком много места и легко впишется в офисную среду, несмотря на свои внушительные рабочие характеристики.
Ethernet и USB 2.0 дают возможность удобно подключать МФУ к офисной сети или компьютеру. Экономичный режим ожидания позволяет снизить энергозатраты – всего 1 Вт в состоянии покоя. Pantum – рациональное решение для эффективной работы без лишних затрат.
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