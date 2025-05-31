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МФУ Kyocera M2135dn купить с доставкой в Москве
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МФУ Kyocera M2135dn

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МФУ Kyocera M2135dn - фото 1
МФУ Kyocera M2135dn - фото 2
МФУ Kyocera M2135dn - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • МФУ Kyocera M2135dn - фото 1
  • МФУ Kyocera M2135dn - фото 2
  • МФУ Kyocera M2135dn - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169928
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х56х54
Вес, кг.
24

Описание товара МФУ Kyocera M2135dn

МФУ Kyocera ECOSYS M2135dn - монохромное лазерное МФУ "3-в-1" (печать, сканирование, копирование) формата A4 со скоростью до 35 стр/мин и автодуплексом, рассчитанное на рабочие группы и домашние офисы с повышенной нагрузкой. Устройство сочетает высокое качество печати до 1200 dpi, низкую себестоимость страницы и ресурсоёмкий механизм ECOSYS.

Для каких задач МФУ

Модель подойдёт для отделов, где регулярно печатают и копируют договоры, отчёты, счета, рабочие инструкции и другие текстовые документы. Рекомендованный ежемесячный объём до 20 000 страниц позволяет использовать МФУ как основное устройство в небольшом офисе или как надёжный центр печати в домашнем кабинете.

Ключевые особенности

ECOSYS M2135dn печатает до 35 страниц A4 в минуту, выдаёт первый лист примерно за 6.8-7 секунд и поддерживает автоматическую двустороннюю печать из коробки. Встроенный дуплекс и автоподатчик оригиналов на 50 листов упрощают работу с многостраничными документами, а гигабитный Ethernet и USB 2.0 позволяют легко интегрировать устройство в офисную сеть. Поддержка функций типа 2-в-1, 4-в-1, копирования ID-карт и цветного сканирования делает МФУ универсальным инструментом для документооборота.

Важные нюансы перед покупкой

Устройство печатает только чёрным цветом, поэтому для цветных презентаций и маркетинговых материалов потребуется отдельный струйный или цветной лазерный принтер. Для снижения расходов важно использовать оригинальные тонеры и периодически обслуживать модуль проявки и барабан, что соответствует концепции долговечной платформы ECOSYS.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ Kyocera M2135dn

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и качественный товар. Стоит своих денег.



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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Страна производитель
Китай
Описание

МФУ Kyocera ECOSYS M2135dn - монохромное лазерное МФУ "3-в-1" (печать, сканирование, копирование) формата A4 со скоростью до 35 стр/мин и автодуплексом, рассчитанное на рабочие группы и домашние офисы с повышенной нагрузкой. Устройство сочетает высокое качество печати до 1200 dpi, низкую себестоимость страницы и ресурсоёмкий механизм ECOSYS.

Для каких задач МФУ

Модель подойдёт для отделов, где регулярно печатают и копируют договоры, отчёты, счета, рабочие инструкции и другие текстовые документы. Рекомендованный ежемесячный объём до 20 000 страниц позволяет использовать МФУ как основное устройство в небольшом офисе или как надёжный центр печати в домашнем кабинете.

Ключевые особенности

ECOSYS M2135dn печатает до 35 страниц A4 в минуту, выдаёт первый лист примерно за 6.8-7 секунд и поддерживает автоматическую двустороннюю печать из коробки. Встроенный дуплекс и автоподатчик оригиналов на 50 листов упрощают работу с многостраничными документами, а гигабитный Ethernet и USB 2.0 позволяют легко интегрировать устройство в офисную сеть. Поддержка функций типа 2-в-1, 4-в-1, копирования ID-карт и цветного сканирования делает МФУ универсальным инструментом для документооборота.

Важные нюансы перед покупкой

Устройство печатает только чёрным цветом, поэтому для цветных презентаций и маркетинговых материалов потребуется отдельный струйный или цветной лазерный принтер. Для снижения расходов важно использовать оригинальные тонеры и периодически обслуживать модуль проявки и барабан, что соответствует концепции долговечной платформы ECOSYS.



Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и качественный товар. Стоит своих денег.


МФУ Kyocera M2135dn - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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