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МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A) купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A)

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МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A) - фото 1
МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A) - фото 2
МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A) - фото 3
МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A) - фото 4
МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A) - фото 5
МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
  • МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A) - фото 1
  • МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A) - фото 2
  • МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A) - фото 3
  • МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A) - фото 4
  • МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A) - фото 5
  • МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 381591
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
W1331A, W1331X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость цветной печати, стр/мин
40
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Габариты ШхГхВ, мм
469x628.7x479.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х57х53
Вес, кг.
18

Описание товара МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A)

Печатайте, сканируйте, копируйте и отправляйте факсы на высокой скорости, получая стабильное качество печати. Экономия бумаги и времени: эффективное и быстрое выполнение ваших задач благодаря функции двусторонней печати и сканирования. Вы можете быстро настроить этот многофункциональный принтер и легко управлять настройками.

Отзывы о товаре МФУ лазерное HP Laser 432fdn (7UQ76A)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
W1331A, W1331X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
40
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Габариты ШхГхВ, мм
469x628.7x479.5
Страна производитель
Китай
Описание
Печатайте, сканируйте, копируйте и отправляйте факсы на высокой скорости, получая стабильное качество печати. Экономия бумаги и времени: эффективное и быстрое выполнение ваших задач благодаря функции двусторонней печати и сканирования. Вы можете быстро настроить этот многофункциональный принтер и легко управлять настройками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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