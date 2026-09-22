МФУ лазерный Ricoh MP 2014AD (912356/417378) A3 серый
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Ricoh MP 2014AD (912356/417378) A3 серый
Лазерное МФУ Ricoh для дома — функциональное устройство для печати, копирования и сканирования документов. Чёрно-белая печать подходит для повседневных задач, а стартовый картридж с ресурсом 4000 обеспечивает продолжительную работу без частой замены расходника. Модель поддерживает печать на обычной и глянцевой бумаге, плёнке, карточках и конвертах, поэтому удобно справляется с документами разного типа. Планшетный/протяжной сканер и автоподатчик упрощают обработку многостраничных материалов. За один цикл можно сделать до 99 копий, а масштабирование доступно до 200%. Оперативная память объёмом до 256 Мб поддерживает стабильную работу с заданиями. Лоток подачи рассчитан на 100 л. При весе 33,5 кг МФУ отличается основательной конструкцией, поэтому для установки лучше заранее выбрать постоянное место. Потребляемая мощность составляет 950 Вт при работе и 121 Вт в режиме ожидания.
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Теги товара: черно-белые
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Теги товара: черно-белые
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