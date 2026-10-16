МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW)
МФУ лазерное Pantum BM5100FDW ? надежный аппарат для офисного пространства. Он может работать в качестве копира, принтера или сканера, факса. Допускается печать на любых носителях формата А4 плотностью в диапазоне 60-120 г/м?. Это могут быть карточки, этикетки, конверты, обычная, толстая или тонкая бумага, прозрачная пленка, переработанная бумага. За минуту устройство позволяет получить до 40 страниц печатного текста. Разрешение печати соответствует 1200x1200 dpi. МФУ Pantum BM5100FDW поддерживает АПД, что избавляет от перекладывания бумаги при необходимости получить печатный текст с двух сторон. Доступна также и функция двустороннего сканирования для быстрого сканирования многостраничных документов, в которых текст расположен на двух сторонах. Аппарат быстро разогревается, не требуя много времени на подготовку к печати. Метка «NFC» говорит о поддержке печати с мобильных устройств. Для подключения используется Wi-Fi. Для работы с компьютерами подключение происходит через USB при помощи кабеля.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 47 210 руб.11803 руб. в СплитМФУ лазерный Pantum BM5100FDN (A4, принтер/сканер/копир/факс, 12...
-
В наличииЦена 47 550 руб.11888 руб. в СплитМФУ лазерный HP LaserJet Pro 4103fdn (2Z628A) A4 Duplex Net белы...
-
В наличииЦена 47 990 руб.11998 руб. в СплитМФУ лазерный HP LaserJet Pro 4103fdw (2Z629A) A4 Duplex Net WiFi...
-
В наличииЦена 50 670 руб.12668 руб. в СплитМФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB,...
-
В наличииЦена 50 670 руб.12668 руб. в СплитМФУ HP LaserJet Pro 4103dw А4, лазерное, черно-белое,2Z627A
-
В наличииЦена 50 860 руб.12715 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF754Cdw (5455C009/5455C019/7...
-
В наличииЦена 52 350 руб.13088 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi б...
-
В наличииЦена 53 540 руб.13385 руб. в СплитМФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белы...
-
В наличииЦена 54 920 руб.13730 руб. в СплитМФУ лазерный Pantum CM1100ADW (цветной, А4, принтер/копир/сканер...
-
В наличииЦена 55 130 руб.13783 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый
-
В наличииЦена 55 910 руб.13978 руб. в СплитМФУ HP 3PZ55A LaserJet Enterprise MFP M430f Printer/Scanner/Copi...
-
В наличииЦена 59 360 руб.14840 руб. в СплитМФУ лазерный Ricoh MP 2014AD (912356/417378) A3 серый
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW)