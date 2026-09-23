МФУ лазерный HP LaserJet M236dw
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный HP LaserJet M236dw
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236dw – простое и удобное в эксплуатации устройство, которое применяется для сканирования, копирования и печати документов. Модель подходит для использования дома или в офисе и отличается быстрой скоростью двусторонней печати, что значительно экономит время. Лазерная технология обеспечивает вывод до 29 стр/мин, при этом разрешение черно-белой печати составляет 600х600 dpi. МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236dw рассчитано на ежемесячный объем до 20000 листов, чего достаточно для небольшой или средней организации. Модель поддерживает опцию TWAIN, а также позволяет сканировать документы в облако или на почту. При копировании можно изменять масштаб исходной страницы от 25 до 400 % и за цикл выводить до 99 листов. Емкость подачи лотка составляет 150 стр. Устройство поддерживает печать на разных носителях плотностью до 163 г/м?, в том числе грубой бумаге, картоне, конвертах, наклейках или открытках.
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