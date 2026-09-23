МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 970 руб.
В наличии
Код товара: 475110
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Габариты ШхГхВ, мм
418х453х467
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х38
Вес, кг.
9.5
Описание товара МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A)
Высокопроизводительное МФУ с самой быстрой двусторонней печатью среди устройств HP данного класса, автоподатчиком и приложением HP Smart для экономии времени. Упрощенная настройка и невероятное удобство работы. Идеальный выбор для предпринимателей и руководителей подразделений, которым требуется компактное устройство для стабильной высокопроизводительной черно-белой печати с возможностями быстрого копирования и сканирования.
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Габариты ШхГхВ, мм
418х453х467
Страна производитель
Китай
Высокопроизводительное МФУ с самой быстрой двусторонней печатью среди устройств HP данного класса, автоподатчиком и приложением HP Smart для экономии времени. Упрощенная настройка и невероятное удобство работы. Идеальный выбор для предпринимателей и руководителей подразделений, которым требуется компактное устройство для стабильной высокопроизводительной черно-белой печати с возможностями быстрого копирования и сканирования.
МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) – стоимость товара 18970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A)