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МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый

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МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый - фото 1
МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый - фото 2
МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый - фото 3
МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
  • МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый - фото 1
  • МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый - фото 2
  • МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый - фото 3
  • МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585384
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
W1360A, W1360X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, стартовый черный картридж (ресурс 700 страниц), диск с ПО, документация, кабель питания, интерфейсный USB-кабель, упаковка
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Габариты ШхГхВ, мм
418x294.4x308
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х37
Вес, кг.
12

Описание товара МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый

Работайте быстро. Работайте эффективноУскорьте работу с многостраничными документами благодаря самой быстрой в своем классе двусторонней печати.Этот принтер LaserJet настолько компактный, что вы сможете разместить его практически где угодно. Быстрее выполняйте проекты с помощью компактного принтера, который можно разместить практически где угодно.Оцените увеличенный радиус действия, а также быстроту и надежность подключения, которые обеспечивает двухдиапазонный адаптер Wi-Fi.Функции автоматического сканирования и копирования помогут с легкостью справляться с большими объемами печати и экономить время. Устройство автоматической подачи документов значительно ускоряет процесс сканирования и копирования.Простое совместное использование ресурсов — доступ и печать по беспроводной сети и сети Ethernet.Работайте продуктивно независимо от местоположенияСканируйте документы с высоким качеством. Отправляйте их в Dropbox, Google Drive, по электронной почте или в облако, где бы вы ни находились, с помощью приложения HP Smart.Быстрый доступ и печать документов и фотографий со смартфона или из облачного хранилища, такого как Dropbox или Google Drive, с помощью приложения HP Smart.Экономьте время — приложение HP Smart позволяет отправлять мобильные факсы со смартфона, планшета или ПК.С помощью приложения HP Smart вы можете управлять своим принтером практически из любого места. Получайте уведомления при печати, сканировании или копировании со своего смартфона.Простая настройка, удобство использованияБлагодаря простой настройке с пошаговыми инструкциями вы сможете быстро начать работу. Просто загрузите приложение HP Smart, подключитесь к сети и откройте доступ к принтеру для всех своих устройств.С легкостью управляйте задачами с помощью интуитивно понятных интеллектуальных кнопок, которые появляются только при необходимости.Помогите уменьшить негативное воздействие на окружающую средуЭтот принтер HP LaserJet соответствует экологическим требованиям Ecolabel, в том числе стандартам ENERGY STAR и BLUE ANGEL.Экономьте электроэнергию благодаря технологии HP Auto-On/Auto-Off, которая включает принтер, когда это необходимо, и выключает, когда он не используется

Отзывы о товаре МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
W1360A, W1360X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, стартовый черный картридж (ресурс 700 страниц), диск с ПО, документация, кабель питания, интерфейсный USB-кабель, упаковка
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Развернуть
Габариты ШхГхВ, мм
418x294.4x308
Страна производитель
Китай
Описание
Работайте быстро. Работайте эффективноУскорьте работу с многостраничными документами благодаря самой быстрой в своем классе двусторонней печати.Этот принтер LaserJet настолько компактный, что вы сможете разместить его практически где угодно. Быстрее выполняйте проекты с помощью компактного принтера, который можно разместить практически где угодно.Оцените увеличенный радиус действия, а также быстроту и надежность подключения, которые обеспечивает двухдиапазонный адаптер Wi-Fi.Функции автоматического сканирования и копирования помогут с легкостью справляться с большими объемами печати и экономить время. Устройство автоматической подачи документов значительно ускоряет процесс сканирования и копирования.Простое совместное использование ресурсов — доступ и печать по беспроводной сети и сети Ethernet.Работайте продуктивно независимо от местоположенияСканируйте документы с высоким качеством. Отправляйте их в Dropbox, Google Drive, по электронной почте или в облако, где бы вы ни находились, с помощью приложения HP Smart.Быстрый доступ и печать документов и фотографий со смартфона или из облачного хранилища, такого как Dropbox или Google Drive, с помощью приложения HP Smart.Экономьте время — приложение HP Smart позволяет отправлять мобильные факсы со смартфона, планшета или ПК.С помощью приложения HP Smart вы можете управлять своим принтером практически из любого места. Получайте уведомления при печати, сканировании или копировании со своего смартфона.Простая настройка, удобство использованияБлагодаря простой настройке с пошаговыми инструкциями вы сможете быстро начать работу. Просто загрузите приложение HP Smart, подключитесь к сети и откройте доступ к принтеру для всех своих устройств.С легкостью управляйте задачами с помощью интуитивно понятных интеллектуальных кнопок, которые появляются только при необходимости.Помогите уменьшить негативное воздействие на окружающую средуЭтот принтер HP LaserJet соответствует экологическим требованиям Ecolabel, в том числе стандартам ENERGY STAR и BLUE ANGEL.Экономьте электроэнергию благодаря технологии HP Auto-On/Auto-Off, которая включает принтер, когда это необходимо, и выключает, когда он не используется
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Отзывы


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