МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
21
Скорость копирования, стр/мин
22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 120 руб.
В наличии
Код товара: 738320
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38 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
МФУ, односторонний автоподатчик, стартовый тонер на 1500 страниц (черный, голубой, пурпурный, желтый), краткое руководство, инструкции по технике безопасности, шнур питания
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
21
Скорость цветной печати, стр/мин
21
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
22
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1500
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
41
Потребляемая мощность при работе, Вт
345
Габариты ШхГхВ, мм
0.595x0.57x0.59
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х59х57
Вес, кг.
31.5
Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL0)
МФУ Kyocera сочетает возможности лазерной печати, копирования и сканирования в одном устройстве. Скорость чёрно-белой печати — 21 стр/мин, поэтому оно подходит для регулярной работы с документами. Автоподатчик упрощает обработку многостраничных материалов, а функция двусторонней печати помогает рационально использовать обычную бумагу. За один цикл можно получить до 999 копий, масштабирование доступно в диапазоне до 400%. Лоток подачи рассчитан на 50 листов. Модель оснащена 1024 МБ оперативной памяти. Ресурс стартового чёрно-белого и цветного картриджей составляет по 1500 л. Потребляемая мощность — 345 Вт при работе и 41 Вт в режиме ожидания. Вес устройства — 26 кг.
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Теги товара: цветные
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
МФУ, односторонний автоподатчик, стартовый тонер на 1500 страниц (черный, голубой, пурпурный, желтый), краткое руководство, инструкции по технике безопасности, шнур питания
Двусторонняя печать
Да
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Скорость черно-белой печати, стр/мин
21
Скорость цветной печати, стр/мин
21
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
22
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1500
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
41
Потребляемая мощность при работе, Вт
345
Габариты ШхГхВ, мм
0.595x0.57x0.59
Страна производитель
Китай
МФУ Kyocera сочетает возможности лазерной печати, копирования и сканирования в одном устройстве. Скорость чёрно-белой печати — 21 стр/мин, поэтому оно подходит для регулярной работы с документами. Автоподатчик упрощает обработку многостраничных материалов, а функция двусторонней печати помогает рационально использовать обычную бумагу. За один цикл можно получить до 999 копий, масштабирование доступно в диапазоне до 400%. Лоток подачи рассчитан на 50 листов. Модель оснащена 1024 МБ оперативной памяти. Ресурс стартового чёрно-белого и цветного картриджей составляет по 1500 л. Потребляемая мощность — 345 Вт при работе и 41 Вт в режиме ожидания. Вес устройства — 26 кг.
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Теги товара: цветные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL0) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 38120 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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