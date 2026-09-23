МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость копирования, стр/мин
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 700 руб.
В наличии
Код товара: 645404
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41 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, документация, комплект стартовых картриджей, документация, упаковка
Особенности
поддержка AirPrint
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2500
Скорость копирования, стр/мин
18
Масштабирование (до)
25
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
680
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
11
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
460x360x451
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х48
Вес, кг.
27
Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый
Современное многофункциональное устройство сочетает себе нужные для офисной домашней работы функции позволяет экономить место средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
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Теги товара: цветные
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, документация, комплект стартовых картриджей, документация, упаковка
Особенности
поддержка AirPrint
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2500
Скорость копирования, стр/мин
18
Масштабирование (до)
25
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
680
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
11
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
460x360x451
Страна производитель
Китай
Современное многофункциональное устройство сочетает себе нужные для офисной домашней работы функции позволяет экономить место средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - стоимость товара 41700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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