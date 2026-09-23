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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый

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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 1
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 2
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 3
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 4
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 5
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 6
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 7
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 8
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 9
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 10
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 11
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 12
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 13
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 14
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 15
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 16
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 17
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 18
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 19
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 20
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 21
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 22
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 23
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 24
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 25
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 26
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость копирования, стр/мин
18
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 1
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 2
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 3
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 4
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 5
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 6
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 7
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 8
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 9
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 10
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 11
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 12
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 13
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 14
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 15
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 16
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 17
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 18
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 19
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 20
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 21
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 22
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 23
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 24
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 25
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 26
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 700 руб. 
Начислим 668 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645404
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый
41 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, документация, комплект стартовых картриджей, документация, упаковка
Особенности
поддержка AirPrint
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2500
Скорость копирования, стр/мин
18
Масштабирование (до)
25
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
680
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
11
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
460x360x451
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х48
Вес, кг.
27

Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый

Современное многофункциональное устройство сочетает себе нужные для офисной домашней работы функции позволяет экономить место средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ, документация, комплект стартовых картриджей, документация, упаковка
Особенности
поддержка AirPrint
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2500
Скорость копирования, стр/мин
18
Масштабирование (до)
25
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
680
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
11
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
460x360x451
Страна производитель
Китай
Описание
Современное многофункциональное устройство сочетает себе нужные для офисной домашней работы функции позволяет экономить место средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.


Теги товара: цветные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - стоимость товара 41700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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