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МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый

19 Отзывы
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МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 1
МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 2
МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 3
МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 4
МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 5
МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 6
МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 7
МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 8
МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 9
МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
  • МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 1
  • МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 2
  • МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 3
  • МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 4
  • МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 5
  • МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 6
  • МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 7
  • МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 8
  • МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 9
  • МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 550 руб. 
Начислим 233 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 585382
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый
14 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ HP LaserJet M141a, кабель питания, картридж HP LaserJet с черным тонером (ресурс: 500 страниц), плакат с инструкциями по настройке, справочное руководство, руководство по гарантии, рекламная листовка
Особенности
печать на конвертах
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
360x347x427
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
6.7

Описание товара МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый

Благодаря размерам лазерное МФУ HP LaserJet M141a не занимает много места, а вес 5.39 кг позволяет легко переносить его. Устройство печатает черно-белые тексты и изображения, а также выполняет копирование со скоростью до 20 страниц A4 в минуту. Оно оснащено встроенным сканером планшетного типа с рабочей областью 216x297 мм. Модель имеет интуитивно понятную панель управления.

Отзывы о товаре МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый

Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не проверили на работу. к сожалению оказалось, что USB кабель не входит в комплект, это минус.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
1. Установка драйверов (в HP Smart) через серию \"hp laserjet m139-m142 драйвер\", а не hp laserjet m141а. Не сразу догадался. 2.При печати нужно выбрать \"Microsoft IPP Class Driver\". 3.Размер минимальный - это хорошо, но и функции минимальные. 4.В abbyy finereader сканирует. 5.Из Word печатает. 6.Кнопка \"Копировать\" копирует. 7.Качество печати (конечно зависит от картриджа и бумаги) не \"Премиум\". 8.Резюме: 3 в 1 и полный минимализм. 9.Для экономии места, для школьников, студентов, для домашнего использования и не притязательного офисного использования. 10.Нижний лоток ОЧЕНЬ тонкий. 11.По доставке и упаковке претензий нет (в объявлении была зелёная галочка \"Оригинал\"). 12.Не шумный, но и не быстрый.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар полностью оправдал ожидания. Исправно служит. Понятный функционал.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома самое то.Функции свои выполняет на ура,печатает не быстро,хлюпкий,но если обращаться с нежностью ,будет служить верой и правдой!
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально, 1,5 месяца в эксплуатации, единственно почему-то сканирует по 1 листу, не добавляя в общий файл..
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел хорошо упакованный. Первым делом попробовала отксерить, все хорошо получилось. Как сканер пока еще не использовала
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер супер!!! брала для учёбы, все работает, спасибо большое продавцу)
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
Тамара К.

Достоинства:


Комментарий:
Редактирую отзыв, очень быстро перегревается и перестаёт печатать. В целом если очень мало печатать то принтер подходит.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Принтер подключился к ноуту без проблем. Качество печати на уровне. Для домашнего использования нормально. Прочитав, что в комплекте отсутствует кабель купил его заранее.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Не использовал. Если получится использовать - напишу дополнительно. Работает пару месяцев. Хороший аппарат, вопросов не возникало, своих денег стоит!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее бюджетное простое устройство, шумноватое, но в пределах допустимого.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
суппер, все ок. единственное, не хватает в комплекте USB шнура
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший принтер печатает качественно но очень жаль что нет подключения по вай-фай
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Игорь Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло хорошо ,работу принтера еще не проверял
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер, все работает, сразу начал печатать. устанавливать драйвера не потребовалось, сразу предупреждаю, необходимо заказать отдельно USB провод для подключения.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Полина В.

Достоинства:


Комментарий:
покупали в подарок. мама довольна! очень легко настраивается. печать хорошая. посмотрим, что будет в ходе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Мадина К.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер компактный, больше подходит для домашнего пользования, чуть чуть много думает, но распечатку делает чисто, единственное нет кнопок для того чтобы уменьшить масштаб документа и указать количество, сканер не смогла настроить в целом все хорошо! пока пользуюсь один день
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё было бы хорошо, но вот только в комплекте нет USB-кабеля для принтера копеечные дела, но НЕ приятно
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Впечатления пока только положительные. В комплекте нет шнура USB для подключения принтера к компьютеру, пришлось докупить отдельно.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ HP LaserJet M141a, кабель питания, картридж HP LaserJet с черным тонером (ресурс: 500 страниц), плакат с инструкциями по настройке, справочное руководство, руководство по гарантии, рекламная листовка
Особенности
печать на конвертах
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
360x347x427
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря размерам лазерное МФУ HP LaserJet M141a не занимает много места, а вес 5.39 кг позволяет легко переносить его. Устройство печатает черно-белые тексты и изображения, а также выполняет копирование со скоростью до 20 страниц A4 в минуту. Оно оснащено встроенным сканером планшетного типа с рабочей областью 216x297 мм. Модель имеет интуитивно понятную панель управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не проверили на работу. к сожалению оказалось, что USB кабель не входит в комплект, это минус.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
1. Установка драйверов (в HP Smart) через серию \"hp laserjet m139-m142 драйвер\", а не hp laserjet m141а. Не сразу догадался. 2.При печати нужно выбрать \"Microsoft IPP Class Driver\". 3.Размер минимальный - это хорошо, но и функции минимальные. 4.В abbyy finereader сканирует. 5.Из Word печатает. 6.Кнопка \"Копировать\" копирует. 7.Качество печати (конечно зависит от картриджа и бумаги) не \"Премиум\". 8.Резюме: 3 в 1 и полный минимализм. 9.Для экономии места, для школьников, студентов, для домашнего использования и не притязательного офисного использования. 10.Нижний лоток ОЧЕНЬ тонкий. 11.По доставке и упаковке претензий нет (в объявлении была зелёная галочка \"Оригинал\"). 12.Не шумный, но и не быстрый.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар полностью оправдал ожидания. Исправно служит. Понятный функционал.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома самое то.Функции свои выполняет на ура,печатает не быстро,хлюпкий,но если обращаться с нежностью ,будет служить верой и правдой!
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально, 1,5 месяца в эксплуатации, единственно почему-то сканирует по 1 листу, не добавляя в общий файл..
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел хорошо упакованный. Первым делом попробовала отксерить, все хорошо получилось. Как сканер пока еще не использовала
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер супер!!! брала для учёбы, все работает, спасибо большое продавцу)
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
Тамара К.

Достоинства:


Комментарий:
Редактирую отзыв, очень быстро перегревается и перестаёт печатать. В целом если очень мало печатать то принтер подходит.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Принтер подключился к ноуту без проблем. Качество печати на уровне. Для домашнего использования нормально. Прочитав, что в комплекте отсутствует кабель купил его заранее.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Не использовал. Если получится использовать - напишу дополнительно. Работает пару месяцев. Хороший аппарат, вопросов не возникало, своих денег стоит!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее бюджетное простое устройство, шумноватое, но в пределах допустимого.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
суппер, все ок. единственное, не хватает в комплекте USB шнура
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший принтер печатает качественно но очень жаль что нет подключения по вай-фай
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Игорь Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло хорошо ,работу принтера еще не проверял
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер, все работает, сразу начал печатать. устанавливать драйвера не потребовалось, сразу предупреждаю, необходимо заказать отдельно USB провод для подключения.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Полина В.

Достоинства:


Комментарий:
покупали в подарок. мама довольна! очень легко настраивается. печать хорошая. посмотрим, что будет в ходе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Мадина К.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер компактный, больше подходит для домашнего пользования, чуть чуть много думает, но распечатку делает чисто, единственное нет кнопок для того чтобы уменьшить масштаб документа и указать количество, сканер не смогла настроить в целом все хорошо! пока пользуюсь один день
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё было бы хорошо, но вот только в комплекте нет USB-кабеля для принтера копеечные дела, но НЕ приятно
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Впечатления пока только положительные. В комплекте нет шнура USB для подключения принтера к компьютеру, пришлось докупить отдельно.


МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - данный товар вы можете купить по цене 14550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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