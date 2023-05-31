МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585379
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, USB
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
31
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Габариты ШхГхВ, мм
396x312х367
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
10
Описание товара МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, с wifi
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, USB
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
31
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Развернуть
Габариты ШхГхВ, мм
396x312х367
Страна производитель
Китай
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, с wifi
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, с wifi
Достоинства:
1. Печатает, сканирует, копирует.
2. Делает это без регистрации и постоянного подключения к интернету (в отличие от новых HP, например, которые требуют предварительного ознакомления производителя с контентом пользователя).
3. Печать на конвертах
Недостатки:
1. Сканирует медленно
2. Дрова могли бы быть не столь примитивны
3. Простой ЖК дисплей без подсветки. При моем освещении не вижу ничего. Купил фонарик.
Комментарий:
Ну, 4 с минусом...
МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый
Достоинства:
1. Печатает, сканирует, копирует.
2. Делает это без регистрации и постоянного подключения к интернету (в отличие от новых HP, например, которые требуют предварительного ознакомления производителя с контентом пользователя).
3. Печать на конвертах
Недостатки:
1. Сканирует медленно
2. Дрова могли бы быть не столь примитивны
3. Простой ЖК дисплей без подсветки. При моем освещении не вижу ничего. Купил фонарик.
Комментарий:
Ну, 4 с минусом...