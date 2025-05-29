МФУ лазерное Pantum M6507 серый
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 317257
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х38х34
Вес, кг.
8.85
Описание товара МФУ лазерное Pantum M6507 серый
МФУ лазерное Pantum M6507 располагает ЖК-панелью, обеспечивающей непрерывное отображение происходящих процессов. Устройство ориентировано на последующее функционирование в небольших офисных группах, поскольку скорость его печати равна 22 страницам в минуту. Чтобы предупредить появление искажений и неточностей, разрешение модели Pantum M6507 во время печати возросло до 1200х1200 dpi. Благодаря совместимости с множеством ОС обусловлена возможность подключения МФУ к различным ПК. Прибор производит печать как бумаге, так и на карточках, пленках, конвертах.
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Теги товара: черно-белые
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МФУ лазерное Pantum M6507 располагает ЖК-панелью, обеспечивающей непрерывное отображение происходящих процессов. Устройство ориентировано на последующее функционирование в небольших офисных группах, поскольку скорость его печати равна 22 страницам в минуту. Чтобы предупредить появление искажений и неточностей, разрешение модели Pantum M6507 во время печати возросло до 1200х1200 dpi. Благодаря совместимости с множеством ОС обусловлена возможность подключения МФУ к различным ПК. Прибор производит печать как бумаге, так и на карточках, пленках, конвертах.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Достоинства:
Комментарий:
Принтер нравится. Быстрая и качественная печать.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, все работает, упакован надёжно, вкусная цена, однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Печатает прекрасно копии напечатанных на нём документы копирует так что его как будто напечатали
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает. Пришло в целой упаковке. Качество печати отличное, можно увидеть в ролике.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл всё,хорошо, но был отказ так как заказала не ту модель
Достоинства:
Комментарий:
все отлично! быстро получили, подключили и уже опробовали! для домашних целей отличный вариант! спасибо за качество по доступной цене
Достоинства:
Комментарий:
Со сканером ещё не разобралась. Надеюсь, что удачная покупка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер для своей цены.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мфу, удобный дисплей поворотный, товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер, взяли уже второй для работы, продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, запакован очень бережно. работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, хорошо упаковано, Инструкция на русском языке, установили и подключили быстро, качество печати хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, прекрасно упакован. Сканирует, печатает, пока все норм
Достоинства:
Комментарий:
ещё не включал,видно будет. после отпишусь.
Достоинства:
Комментарий:
классный. советую в покупке
Достоинства:
Комментарий:
Взял простой без вай фая , сканирует печатает . РЕКОМЕНДУЮ.
Достоинства:
Комментарий:
принтер хороший,благодарю!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер+сканер+копир для домашнего использования. Драйвер скачала с инэта и быстро установила. Рекомендую
МФУ лазерное Pantum M6507 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum M6507 серый
Достоинства:
Комментарий:
Принтер нравится. Быстрая и качественная печать.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, все работает, упакован надёжно, вкусная цена, однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Печатает прекрасно копии напечатанных на нём документы копирует так что его как будто напечатали
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает. Пришло в целой упаковке. Качество печати отличное, можно увидеть в ролике.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл всё,хорошо, но был отказ так как заказала не ту модель
Достоинства:
Комментарий:
все отлично! быстро получили, подключили и уже опробовали! для домашних целей отличный вариант! спасибо за качество по доступной цене
Достоинства:
Комментарий:
Со сканером ещё не разобралась. Надеюсь, что удачная покупка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер для своей цены.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мфу, удобный дисплей поворотный, товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер, взяли уже второй для работы, продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, запакован очень бережно. работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, хорошо упаковано, Инструкция на русском языке, установили и подключили быстро, качество печати хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, прекрасно упакован. Сканирует, печатает, пока все норм
Достоинства:
Комментарий:
ещё не включал,видно будет. после отпишусь.
Достоинства:
Комментарий:
классный. советую в покупке
Достоинства:
Комментарий:
Взял простой без вай фая , сканирует печатает . РЕКОМЕНДУЮ.
Достоинства:
Комментарий:
принтер хороший,благодарю!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер+сканер+копир для домашнего использования. Драйвер скачала с инэта и быстро установила. Рекомендую