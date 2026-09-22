Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Емкость лотка подачи, л
150
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Скорость копирования, стр/мин
22
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723013
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Особенности
ЖК-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Скорость копирования, стр/мин
22
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Bluetooth
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
45
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
415 x 293.7 x 327.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х41х39
Вес, кг.
10.7
Описание товара МФУ лазерный Pantum BM2300AW A4 WiFi белый
МФУ лазерное Pantum — надёжный помощник для тех, кто ценит эффективность и простоту. Благодаря скоростью копирования до 22 страниц в минуту вы быстро справитесь даже с объёмными задачами. Чёрно-белая печать обеспечивает чёткий и аккуратный результат на любом носителе: будь это обычная бумага, конверты, карточки или плёнка. Максимальный формат A4 универсален для повседневных документов. Благодаря планшетному и протяжному сканеру легко работать и с книгами, и со стопкой листов. Масштабирование до 400% позволяет адаптировать документы под ваши нужды.
МФУ не занимает много места — весит 8,6 кг, поместится даже в небольшом офисе или домашнем кабинете. Благодаря поддержке Air Print и Bluetooth подключение к устройствам быстрое и удобное. Приятный бонус — вместительный выходной лоток на 100 листов, чтобы не отвлекаться на постоянную замену бумаги. В режиме ожидания устройство экономично использует электроэнергию, потребляя всего 45 Вт. Pantum — для практичных и современных!
- Стартовый картридж TL-C2310H: 1600 страниц- Краткое руководство по установке- Шнур питания- USB кабель для подключения к компьютеру- Гарантийный талон- CD с драйверами и Документацией
Особенности
ЖК-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Развернуть
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Скорость копирования, стр/мин
22
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Bluetooth
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
конверты, обычная бумага, карточки, пленка
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
45
Потребляемая мощность при работе, Вт
370
Габариты ШхГхВ, мм
415 x 293.7 x 327.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Pantum — надёжный помощник для тех, кто ценит эффективность и простоту. Благодаря скоростью копирования до 22 страниц в минуту вы быстро справитесь даже с объёмными задачами. Чёрно-белая печать обеспечивает чёткий и аккуратный результат на любом носителе: будь это обычная бумага, конверты, карточки или плёнка. Максимальный формат A4 универсален для повседневных документов. Благодаря планшетному и протяжному сканеру легко работать и с книгами, и со стопкой листов. Масштабирование до 400% позволяет адаптировать документы под ваши нужды.
МФУ не занимает много места — весит 8,6 кг, поместится даже в небольшом офисе или домашнем кабинете. Благодаря поддержке Air Print и Bluetooth подключение к устройствам быстрое и удобное. Приятный бонус — вместительный выходной лоток на 100 листов, чтобы не отвлекаться на постоянную замену бумаги. В режиме ожидания устройство экономично использует электроэнергию, потребляя всего 45 Вт. Pantum — для практичных и современных!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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