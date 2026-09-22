МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный
МФУ лазерное Pantum — это компактное и надежное решение для вашего дома или небольшого офиса. Весит всего 8,5 кг — легко найти место даже в небольшом помещении. Устройство сочетает функции копира, сканера и принтера, поддерживает удобное подключение по Wi-Fi — работа без лишних проводов всегда под рукой. Расходный картридж рассчитан на 1600 страниц — меньше времени на замену расходников, больше времени на рабочие задачи. Максимальное количество копий за один цикл — сразу до 99 штук, что идеально для небольших задач и срочных рабочих моментов. Сканирование стало намного удобнее: доступны планшетный и протяжной режимы, а максимальное масштабирование до 400% позволяет получать качественные увеличенные копии. Оперативной памяти до 128 Мб хватит для стабильной работы даже при интенсивной загрузке. Принтер справляется с разными материалами — печатайте на конвертах, этикетках, обычной бумаге или пленке. Четкая черно-белая печать и поддержка формата A4 делают это МФУ универсальным помощником для дома и малого офиса. Факсом устройство не оснащено, но если нужен компактный и простой инструмент для копирования, печати и сканирования — Pantum отлично справится с задачами.
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Теги товара: черно-белые
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Теги товара: черно-белые
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