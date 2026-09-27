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МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый

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МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 1
МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 2
МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 3
МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 4
МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 5
МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 6
МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 7
МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
  • МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 1
  • МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 2
  • МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 3
  • МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 4
  • МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 5
  • МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 6
  • МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 7
  • МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
207 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585389
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
печать на конвертах, печать на пленке
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость цветной печати, стр/мин
12
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Габариты ШхГхВ, мм
602x790х665
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
122.6

Описание товара МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый

Необходим там, где требуются постоянное сканирование, печать и копирование документов. Прост в обслуживании и управлении.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
печать на конвертах, печать на пленке
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость цветной печати, стр/мин
12
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Габариты ШхГхВ, мм
602x790х665
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Необходим там, где требуются постоянное сканирование, печать и копирование документов. Прост в обслуживании и управлении.


Теги товара: цветные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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