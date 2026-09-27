МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
207 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585389
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
печать на конвертах, печать на пленке
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость цветной печати, стр/мин
12
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Габариты ШхГхВ, мм
602x790х665
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
122.6
Описание товара МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый
Необходим там, где требуются постоянное сканирование, печать и копирование документов. Прост в обслуживании и управлении.
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Теги товара: цветные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
печать на конвертах, печать на пленке
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость цветной печати, стр/мин
12
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Габариты ШхГхВ, мм
602x790х665
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Страна производитель
Китай
Необходим там, где требуются постоянное сканирование, печать и копирование документов. Прост в обслуживании и управлении.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci (1102YP3NL0/1102YP3NLV) A3 Duplex Net темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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