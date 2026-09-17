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МФУ Brother MFC-L8690CDW купить с доставкой в Москве
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МФУ Brother MFC-L8690CDW

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МФУ Brother MFC-L8690CDW - фото 1
МФУ Brother MFC-L8690CDW - фото 2
МФУ Brother MFC-L8690CDW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
  • МФУ Brother MFC-L8690CDW - фото 1
  • МФУ Brother MFC-L8690CDW - фото 2
  • МФУ Brother MFC-L8690CDW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
111 320 руб.  123 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169066
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Характеристики

Бренд
Brother Records
Тип товара
МФУ лазерные
Размеры в упаковке, см
66х66х54
Вес, кг.
34

Описание товара МФУ Brother MFC-L8690CDW

МФУ Brother MFC-L8690CDW сочетает в себе функции принтера, сканера, факса и копира. Устройство поддерживает двустороннюю автоматическую печать, сетевую печать, цветное сканирование, беспроводную печать. Brother MFC-L8690CDWR оснащено удобной панелью управления с цветным сенсорным дисплеем и интуитивно понятным меню, которое обеспечит доступ ко многоим функциям устройства.

Отзывы о товаре МФУ Brother MFC-L8690CDW




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Характеристики
Бренд
Brother Records
Тип товара
МФУ лазерные
Описание
МФУ Brother MFC-L8690CDW сочетает в себе функции принтера, сканера, факса и копира. Устройство поддерживает двустороннюю автоматическую печать, сетевую печать, цветное сканирование, беспроводную печать. Brother MFC-L8690CDWR оснащено удобной панелью управления с цветным сенсорным дисплеем и интуитивно понятным меню, которое обеспечит доступ ко многоим функциям устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Brother MFC-L8690CDW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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