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Плоттер Canon iPF TM-255 (6238C003) купить с доставкой в Москве
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Плоттер Canon iPF TM-255 (6238C003)

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Плоттер Canon iPF TM-255 (6238C003) - фото 1
Плоттер Canon iPF TM-255 (6238C003) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Цветность печати
черно-белая, цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
400
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
0
Скорость копирования, стр/мин
0
  • Плоттер Canon iPF TM-255 (6238C003) - фото 1
  • Плоттер Canon iPF TM-255 (6238C003) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 725114
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
большой офис
Цветность печати
черно-белая, цветная
Количество цветов печати
3
Максимальный объем оперативной памяти, до
2048
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
400
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
Плоттер с подставкой
Особенности
Apple AirPrint колеса для передвижения
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
0
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
2400x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
5
Скорость копирования, стр/мин
0
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
9999 шт
Тип сканирующего устройства
протяжной
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
плотная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габариты ШхГхВ, мм
978 ? 885 ? 1060
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.95х0.91
Вес, кг.
96

Описание товара Плоттер Canon iPF TM-255 (6238C003)

МФУ лазерное Canon — практичное решение для большого офиса, где в одном устройстве нужны печать, сканирование и копирование. Модель поддерживает цветную и чёрно-белую печать, а максимальное разрешение 2400?1200 dpi помогает получать чёткие и детализированные документы. Печать фотографий расширяет возможности устройства для рабочих и презентационных материалов. Для удобной работы предусмотрены автоподатчик и двусторонняя печать — меньше ручных операций при обработке многостраничных документов. Оптическое разрешение сканера 2400?1200 dpi позволяет подробно оцифровывать материалы. Подключение доступно через Wi?Fi, Ethernet (RJ?45) и USB, а оперативная память до 2048 Мб обеспечивает уверенную работу с различными заданиями.

Отзывы о товаре Плоттер Canon iPF TM-255 (6238C003)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
большой офис
Цветность печати
черно-белая, цветная
Количество цветов печати
3
Максимальный объем оперативной памяти, до
2048
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
400
Емкость выходного лотка, л
0
Комплектация
Плоттер с подставкой
Особенности
Apple AirPrint колеса для передвижения
Двусторонняя печать
Да
Развернуть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
0
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
2400x1200 dpi
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
5
Скорость копирования, стр/мин
0
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
9999 шт
Тип сканирующего устройства
протяжной
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
плотная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габариты ШхГхВ, мм
978 ? 885 ? 1060
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Canon — практичное решение для большого офиса, где в одном устройстве нужны печать, сканирование и копирование. Модель поддерживает цветную и чёрно-белую печать, а максимальное разрешение 2400?1200 dpi помогает получать чёткие и детализированные документы. Печать фотографий расширяет возможности устройства для рабочих и презентационных материалов. Для удобной работы предусмотрены автоподатчик и двусторонняя печать — меньше ручных операций при обработке многостраничных документов. Оптическое разрешение сканера 2400?1200 dpi позволяет подробно оцифровывать материалы. Подключение доступно через Wi?Fi, Ethernet (RJ?45) и USB, а оперативная память до 2048 Мб обеспечивает уверенную работу с различными заданиями.
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Отзывы


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