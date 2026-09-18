МФУ XEROX VersaLink B605V_S A4,ч/б Laser, P/C/S, 55 ppm,, 2GB, USB, Eth, DADF, HDD 250 EIP (ConnectKey)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332025
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
apple airprint (ios)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
38
Описание товара МФУ XEROX VersaLink B605V_S A4,ч/б Laser, P/C/S, 55 ppm,, 2GB, USB, Eth, DADF, HDD 250 EIP (ConnectKey)
Монохромное МФУ Xerox VersaLink B605S создано на обновленной платформе Xerox ConnectKey — технологии, созданной для оптимизации и повышения продуктивности рабочих процессов. Это революционный подход к работе с офисными устройствами: функционал нового поколения, мгновенное подключение к облачным и мобильным сервисам. Аппарат создан для сегодняшних нужд современного офиса и готов к завтрашним изменениям — для максимальной эффективности и безопасности бизнеса с минимальной поддержкой IT-специалистов.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
apple airprint (ios)
Страна производитель
Китай
Монохромное МФУ Xerox VersaLink B605S создано на обновленной платформе Xerox ConnectKey — технологии, созданной для оптимизации и повышения продуктивности рабочих процессов. Это революционный подход к работе с офисными устройствами: функционал нового поколения, мгновенное подключение к облачным и мобильным сервисам. Аппарат создан для сегодняшних нужд современного офиса и готов к завтрашним изменениям — для максимальной эффективности и безопасности бизнеса с минимальной поддержкой IT-специалистов.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
МФУ XEROX VersaLink B605V_S A4,ч/б Laser, P/C/S, 55 ppm,, 2GB, USB, Eth, DADF, HDD 250 EIP (ConnectKey) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ XEROX VersaLink B605V_S A4,ч/б Laser, P/C/S, 55 ppm,, 2GB, USB, Eth, DADF, HDD 250 EIP (ConnectKey)