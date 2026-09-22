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МФУ лазерное Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i MFP (5963C005) купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i MFP (5963C005)

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МФУ лазерное Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i MFP (5963C005)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2300
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
26
Скорость копирования, стр/мин
26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723776
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
3584
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2300
Емкость выходного лотка, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
26
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
5000
Скорость копирования, стр/мин
26
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.85х0.7
Вес, кг.
85

Описание товара МФУ лазерное Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i MFP (5963C005)

МФУ лазерное Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i MFP (5963C005)



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ лазерное Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i MFP (5963C005)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
3584
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
2300
Емкость выходного лотка, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
26
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
5000
Скорость копирования, стр/мин
26
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i MFP (5963C005)


Теги товара: цветные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерное Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i MFP (5963C005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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