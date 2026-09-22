МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый
Kyocera создала мощное лазерное МФУ, которое справится с интенсивной офисной нагрузкой. Его вес — 25,2 кг — свидетельствует о солидности и надёжности конструкции. Двусторонняя печать обеспечивает экономию бумаги и времени, а максимальный формат A4 подойдёт для большинства стандартных задач. Скорость копирования впечатляет — до 60 страниц в минуту, что позволит быстро обработать даже объёмные пакеты документов. Ресурс стартового чёрно-белого картриджа — 11 000 страниц: о покупке расходников можно на время забыть. Аппарат поддерживает масштабирование вплоть до 400%, позволяет делать до 999 копий за цикл и оснащён одновременно планшетным и протяжным сканером — для любых вариантов сканирования. Четкие отпечатки с разрешением до 1200x1200 dpi порадуют детализацией. Благодаря поддержке Air Print МФУ легко интегрируется в современные рабочие процессы. Большой объём оперативной памяти (до 3500 Мб) обеспечивает устойчивую работу даже с большими заданиями. Для подключения есть USB 2.0 и Ethernet. В режиме ожидания устройство потребляет всего 57,9 Вт — отличный показатель для регулярной эксплуатации. Это МФУ Kyocera — надёжный рабочий инструмент для офиса с высокими требованиями к скорости, объёму и качеству печати.
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Теги товара: черно-белые
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Теги товара: черно-белые
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