Top.Mail.Ru
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 1
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 2
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 3
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 4
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 5
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 6
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
500
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
60
Скорость копирования, стр/мин
60
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 1
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 2
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 3
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 4
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 5
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 6
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723023
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
3500
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
500
Емкость выходного лотка, л
500
Комплектация
МФУ, двусторонний АПД на 100 листов, Дуплекс, лоток на 500 лист, ручная подача - 100 лист., выходной лоток на 500 лист., Тонер на 11 000 стр., контейнер для отработанного тонера, краткое руководство, шнур питания
Особенности
ЖК-дисплей, веб-интерфейс, сенсорный дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
60
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Скорость копирования, стр/мин
60
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
57.9
Потребляемая мощность при работе, Вт
742
Габариты ШхГхВ, мм
480 x 613 x 495 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х61х57
Вес, кг.
34

Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый

Kyocera создала мощное лазерное МФУ, которое справится с интенсивной офисной нагрузкой. Его вес — 25,2 кг — свидетельствует о солидности и надёжности конструкции. Двусторонняя печать обеспечивает экономию бумаги и времени, а максимальный формат A4 подойдёт для большинства стандартных задач. Скорость копирования впечатляет — до 60 страниц в минуту, что позволит быстро обработать даже объёмные пакеты документов. Ресурс стартового чёрно-белого картриджа — 11 000 страниц: о покупке расходников можно на время забыть. Аппарат поддерживает масштабирование вплоть до 400%, позволяет делать до 999 копий за цикл и оснащён одновременно планшетным и протяжным сканером — для любых вариантов сканирования. Четкие отпечатки с разрешением до 1200x1200 dpi порадуют детализацией. Благодаря поддержке Air Print МФУ легко интегрируется в современные рабочие процессы. Большой объём оперативной памяти (до 3500 Мб) обеспечивает устойчивую работу даже с большими заданиями. Для подключения есть USB 2.0 и Ethernet. В режиме ожидания устройство потребляет всего 57,9 Вт — отличный показатель для регулярной эксплуатации. Это МФУ Kyocera — надёжный рабочий инструмент для офиса с высокими требованиями к скорости, объёму и качеству печати.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
3500
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
500
Емкость выходного лотка, л
500
Комплектация
МФУ, двусторонний АПД на 100 листов, Дуплекс, лоток на 500 лист, ручная подача - 100 лист., выходной лоток на 500 лист., Тонер на 11 000 стр., контейнер для отработанного тонера, краткое руководство, шнур питания
Особенности
ЖК-дисплей, веб-интерфейс, сенсорный дисплей
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
60
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Скорость копирования, стр/мин
60
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
57.9
Потребляемая мощность при работе, Вт
742
Габариты ШхГхВ, мм
480 x 613 x 495 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Kyocera создала мощное лазерное МФУ, которое справится с интенсивной офисной нагрузкой. Его вес — 25,2 кг — свидетельствует о солидности и надёжности конструкции. Двусторонняя печать обеспечивает экономию бумаги и времени, а максимальный формат A4 подойдёт для большинства стандартных задач. Скорость копирования впечатляет — до 60 страниц в минуту, что позволит быстро обработать даже объёмные пакеты документов. Ресурс стартового чёрно-белого картриджа — 11 000 страниц: о покупке расходников можно на время забыть. Аппарат поддерживает масштабирование вплоть до 400%, позволяет делать до 999 копий за цикл и оснащён одновременно планшетным и протяжным сканером — для любых вариантов сканирования. Четкие отпечатки с разрешением до 1200x1200 dpi порадуют детализацией. Благодаря поддержке Air Print МФУ легко интегрируется в современные рабочие процессы. Большой объём оперативной памяти (до 3500 Мб) обеспечивает устойчивую работу даже с большими заданиями. Для подключения есть USB 2.0 и Ethernet. В режиме ожидания устройство потребляет всего 57,9 Вт — отличный показатель для регулярной эксплуатации. Это МФУ Kyocera — надёжный рабочий инструмент для офиса с высокими требованиями к скорости, объёму и качеству печати.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA6000ifx (110C0V3NL0) A4 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...