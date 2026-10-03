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МФУ лазерное Pantum M9706DN A3 купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное Pantum M9706DN A3

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МФУ лазерное Pantum M9706DN A3 - фото 1
МФУ лазерное Pantum M9706DN A3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
65
  • МФУ лазерное Pantum M9706DN A3 - фото 1
  • МФУ лазерное Pantum M9706DN A3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 594 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631638
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet
Тип картриджа
CTO-910HK, CTO-910HC/M/Y
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, картридж, барабан, комплект проводов, программное обеспечение, документация, упаковка
Особенности
информативный цветной жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
65
Скорость цветной печати, стр/мин
65
Рекомендованный объем печати, стр/мес
50000
Габариты ШхГхВ, мм
615x697x921
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
135

Описание товара МФУ лазерное Pantum M9706DN A3

Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum M9706DN A3




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet
Тип картриджа
CTO-910HK, CTO-910HC/M/Y
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, картридж, барабан, комплект проводов, программное обеспечение, документация, упаковка
Особенности
информативный цветной жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
65
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
65
Рекомендованный объем печати, стр/мес
50000
Габариты ШхГхВ, мм
615x697x921
Страна производитель
Китай
Описание
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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