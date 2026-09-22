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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
550
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
47
Скорость копирования, стр/мин
0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723743
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Описание товара МФУ лазерное Катюша M247 (артикул: M247ep-pp)
МФУ лазерное «Катюша» — практичное решение для малого и среднего офиса, где важны стабильная черно-белая печать и заметный рабочий ресурс. Устройство поддерживает формат A4 и обеспечивает максимальное разрешение печати 1200?1200 dpi — для чётких документов и аккуратной детализации.
Двусторонняя печать помогает рационально расходовать бумагу, а объём оперативной памяти до 2048 Мб поддерживает уверенную работу с офисными задачами. Лоток подачи ёмкостью 550 л и выходной лоток на 250 л позволяют реже заниматься обслуживанием в течение рабочего дня. Рекомендованный объём печати — до 13 000 страниц в месяц.
При весе 13,3 кг МФУ остаётся удобным для размещения в офисном пространстве. Модель рассчитана на монохромную печать в одном цвете и не предназначена для печати фотографий.
МФУ лазерное «Катюша» — практичное решение для малого и среднего офиса, где важны стабильная черно-белая печать и заметный рабочий ресурс. Устройство поддерживает формат A4 и обеспечивает максимальное разрешение печати 1200?1200 dpi — для чётких документов и аккуратной детализации.
Двусторонняя печать помогает рационально расходовать бумагу, а объём оперативной памяти до 2048 Мб поддерживает уверенную работу с офисными задачами. Лоток подачи ёмкостью 550 л и выходной лоток на 250 л позволяют реже заниматься обслуживанием в течение рабочего дня. Рекомендованный объём печати — до 13 000 страниц в месяц.
При весе 13,3 кг МФУ остаётся удобным для размещения в офисном пространстве. Модель рассчитана на монохромную печать в одном цвете и не предназначена для печати фотографий.
МФУ лазерное Катюша M247 (артикул: M247ep-pp) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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