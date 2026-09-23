Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
14
Скорость копирования, стр/мин
80
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
272 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738067
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МФУ с Автоподатчиком оригиналов на 100л., Дуплекс, лотки подачи 2x550 листов, лоток вывода на 500 листов, обходной лоток на 100 листов
Особенности
Без стартовых картриджей и без подставки в стандартной комплектации
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
14
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
80
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
56.4
Потребляемая мощность при работе, Вт
475
Габариты ШхГхВ, мм
587 ? 673 ? 913 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара МФУ Ricoh IM 3000 (418834)
Лазерное МФУ Ricoh для офиса — функциональное решение для печати, копирования и сканирования документов формата до A3. Черно-белая печать с одним цветом подходит для деловой документации, а максимальная серия до 999 копий за цикл помогает быстро работать с большими тиражами.
Модель оснащена планшетным/протяжным сканирующим устройством и автоподатчиком, поэтому удобна для обработки многостраничных документов. Масштабирование до 400% позволяет гибко изменять размер копий, а поддержка AirPrint делает печать с совместимых устройств проще.
Объём оперативной памяти до 2048 Мб поддерживает стабильную работу с документами, а мощность 475 Вт при работе и 56,4 Вт в режиме ожидания позволяют учитывать энергопотребление при офисной эксплуатации. Вес 71 кг предполагает размещение на заранее подготовленном месте. МФУ Ricoh произведено в Китае.
МФУ с Автоподатчиком оригиналов на 100л., Дуплекс, лотки подачи 2x550 листов, лоток вывода на 500 листов, обходной лоток на 100 листов
Особенности
Без стартовых картриджей и без подставки в стандартной комплектации
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Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
14
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
80
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
конверты, обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
56.4
Потребляемая мощность при работе, Вт
475
Габариты ШхГхВ, мм
587 ? 673 ? 913 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ Ricoh для офиса — функциональное решение для печати, копирования и сканирования документов формата до A3. Черно-белая печать с одним цветом подходит для деловой документации, а максимальная серия до 999 копий за цикл помогает быстро работать с большими тиражами.
Модель оснащена планшетным/протяжным сканирующим устройством и автоподатчиком, поэтому удобна для обработки многостраничных документов. Масштабирование до 400% позволяет гибко изменять размер копий, а поддержка AirPrint делает печать с совместимых устройств проще.
Объём оперативной памяти до 2048 Мб поддерживает стабильную работу с документами, а мощность 475 Вт при работе и 56,4 Вт в режиме ожидания позволяют учитывать энергопотребление при офисной эксплуатации. Вес 71 кг предполагает размещение на заранее подготовленном месте. МФУ Ricoh произведено в Китае.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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