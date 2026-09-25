МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A)
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерное HP LaserJet Enterprise M528f (1PV65A)
Лазерное МФУ HP — практичное решение для малого и среднего офиса, где важны универсальность и стабильная работа с документами. Устройство поддерживает цветную и чёрно-белую печать на обычной бумаге, плёнках и конвертах, а максимальный формат A4 подходит для большинства офисных задач. Планшетный/протяжной сканирующий блок помогает работать с разными типами оригиналов, а масштабирование до 400% позволяет гибко подстраивать размер копий. За один цикл можно получить до 9999 копий — удобно для объёмной офисной работы. Стартовый чёрно-белый картридж рассчитан на ресурс 7500 страниц, поэтому МФУ готово к интенсивному использованию уже после установки. Поддержка AirPrint упрощает печать с совместимых устройств, а оперативная память объёмом до 3780 МБ обеспечивает уверенную обработку заданий. При весе 21,95 кг модель остаётся основательным офисным оборудованием, рассчитанным на постоянное рабочее применение.
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