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МФУ лазерное Катюша M335 (артикул: M335-pp) купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерное Катюша M335 (артикул: M335-pp)

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МФУ лазерное Катюша M335 (артикул: M335-pp) - фото 1
МФУ лазерное Катюша M335 (артикул: M335-pp) - фото 2
МФУ лазерное Катюша M335 (артикул: M335-pp) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
0
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Скорость копирования, стр/мин
0
  • МФУ лазерное Катюша M335 (артикул: M335-pp) - фото 1
  • МФУ лазерное Катюша M335 (артикул: M335-pp) - фото 2
  • МФУ лазерное Катюша M335 (артикул: M335-pp) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
544 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723753
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Характеристики

Бренд
Катюша
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
0
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
0
Емкость выходного лотка, л
0
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
0
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.74х0.7
Вес, кг.
66

Описание товара МФУ лазерное Катюша M335 (артикул: M335-pp)

МФУ лазерное «Катюша» — практичное решение для малого и среднего офиса. Модель сочетает функции печати, копирования и сканирования, поддерживает двустороннюю печать и работает с документами формата A4. Черно-белая печать со скоростью до 35 стр/мин помогает быстро обрабатывать рабочие материалы, а масштабирование до 400% позволяет адаптировать документы под нужный размер. За один цикл можно сделать до 999 копий — удобно для подготовки больших комплектов. Планшетно-протяжной сканер с оптическим разрешением 1200?1200 dpi обеспечивает детальную оцифровку документов. МФУ также поддерживает печать фотографий. А отсутствие автоподатчика делает устройство подходящим для задач, где сканирование и копирование выполняются преимущественно с отдельных листов.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерное Катюша M335 (артикул: M335-pp)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Катюша
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
0
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
0
Емкость выходного лотка, л
0
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
0
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
нет
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Нет
Ресурс стартового цветного картриджа, л
0
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное «Катюша» — практичное решение для малого и среднего офиса. Модель сочетает функции печати, копирования и сканирования, поддерживает двустороннюю печать и работает с документами формата A4. Черно-белая печать со скоростью до 35 стр/мин помогает быстро обрабатывать рабочие материалы, а масштабирование до 400% позволяет адаптировать документы под нужный размер. За один цикл можно сделать до 999 копий — удобно для подготовки больших комплектов. Планшетно-протяжной сканер с оптическим разрешением 1200?1200 dpi обеспечивает детальную оцифровку документов. МФУ также поддерживает печать фотографий. А отсутствие автоподатчика делает устройство подходящим для задач, где сканирование и копирование выполняются преимущественно с отдельных листов.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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