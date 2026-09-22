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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Скорость копирования, стр/мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
196 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723725
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Описание товара МФУ лазерное Avision AM7640i (000-0891A-0KG)
МФУ Avision — практичное лазерное решение для офиса, где важны высокая скорость и удобная работа с документами. Устройство печатает и копирует в чёрно-белом формате со скоростью до 40 стр/мин, поддерживает максимальный формат A3 и оснащено двусторонней печатью — удобно для подготовки объёмных документов с экономией бумаги.
Планшетный сканер с оптическим разрешением 600?600 dpi помогает получать чёткие цифровые копии. Для подключения предусмотрены Ethernet (RJ-45) и USB, поэтому МФУ легко встроить в офисную рабочую среду. Лоток подачи рассчитан на 100 л, выходной — на 500 л, что удобно при интенсивной печати и сокращает необходимость частого обслуживания. Объём оперативной памяти до 15000 Мб поддерживает стабильную обработку заданий. МФУ предназначено для офисной печати документов и не поддерживает печать фотографий.
МФУ Avision — практичное лазерное решение для офиса, где важны высокая скорость и удобная работа с документами. Устройство печатает и копирует в чёрно-белом формате со скоростью до 40 стр/мин, поддерживает максимальный формат A3 и оснащено двусторонней печатью — удобно для подготовки объёмных документов с экономией бумаги.
Планшетный сканер с оптическим разрешением 600?600 dpi помогает получать чёткие цифровые копии. Для подключения предусмотрены Ethernet (RJ-45) и USB, поэтому МФУ легко встроить в офисную рабочую среду. Лоток подачи рассчитан на 100 л, выходной — на 500 л, что удобно при интенсивной печати и сокращает необходимость частого обслуживания. Объём оперативной памяти до 15000 Мб поддерживает стабильную обработку заданий. МФУ предназначено для офисной печати документов и не поддерживает печать фотографий.
МФУ лазерное Avision AM7640i (000-0891A-0KG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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