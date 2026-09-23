МФУ Ricoh IM C6010 (419337)

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
60
Скорость копирования, стр/мин
60
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
756 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738071
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Лазерное МФУ Ricoh для малого и среднего офиса — производительное решение для оперативной чёрно-белой печати, копирования и работы с документами формата до A3. Скорость печати и копирования достигает 60 страниц в минуту, поэтому устройство уверенно справляется с большими объёмами офисных задач.
Разрешение чёрно-белой печати 1200?1200 dpi обеспечивает чёткое и детализированное изображение текста. МФУ оснащено подающим лотком на 100 листов и вместительным выходным лотком на 500 листов, что помогает реже отвлекаться на обслуживание. Модель рассчитана на монохромную печать, не поддерживает автоматическую двустороннюю печать, автоподачу документов и печать фотографий.
Лазерное МФУ Ricoh для малого и среднего офиса — производительное решение для оперативной чёрно-белой печати, копирования и работы с документами формата до A3. Скорость печати и копирования достигает 60 страниц в минуту, поэтому устройство уверенно справляется с большими объёмами офисных задач.
Разрешение чёрно-белой печати 1200?1200 dpi обеспечивает чёткое и детализированное изображение текста. МФУ оснащено подающим лотком на 100 листов и вместительным выходным лотком на 500 листов, что помогает реже отвлекаться на обслуживание. Модель рассчитана на монохромную печать, не поддерживает автоматическую двустороннюю печать, автоподачу документов и печать фотографий.
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