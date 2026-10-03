МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645399
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Ethernet RJ-45
Тип картриджа
PC-211
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, стартовый картридж PC-211, руководство по установке, шнур питания, USB кабель, CD с драйверами и документацией
Особенности
монохромный ЖК-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Габариты ШхГхВ, мм
417x301x305
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х38
Вес, кг.
12
Описание товара МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый
МФУ Pantum M6557NW идеальный лазерный бизнес-ассистент. Эффективная печать. Черно-белая печать документов выполняется с высокой скоростью и в превосходном качестве.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Ethernet RJ-45
Тип картриджа
PC-211
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, стартовый картридж PC-211, руководство по установке, шнур питания, USB кабель, CD с драйверами и документацией
Особенности
монохромный ЖК-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
22
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Габариты ШхГхВ, мм
417x301x305
Страна производитель
Китай
МФУ Pantum M6557NW идеальный лазерный бизнес-ассистент. Эффективная печать. Черно-белая печать документов выполняется с высокой скоростью и в превосходном качестве.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
МФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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