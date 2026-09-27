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МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий

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МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 1
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 2
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 3
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 4
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 5
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 6
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 7
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 8
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
34
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 1
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 2
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 3
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 4
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 5
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 6
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 7
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 8
  • МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585393
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, предустановленный стартовый картридж на 700 страниц, руководство по установке, паспорт безопасности изделия, краткое руководство, кабель питания, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
34
Скорость цветной печати, стр/мин
7
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Габариты ШхГхВ, мм
415x352х360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х46х43
Вес, кг.
14

Описание товара МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий

Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.



Теги товара: черно-белые, с wifi

Отзывы о товаре МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, предустановленный стартовый картридж на 700 страниц, руководство по установке, паспорт безопасности изделия, краткое руководство, кабель питания, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
34
Скорость цветной печати, стр/мин
7
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Габариты ШхГхВ, мм
415x352х360
Страна производитель
Китай
Описание
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.


Теги товара: черно-белые, с wifi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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